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Bóng chuyền nữ Hà Nội vắng Như Quỳnh, đã có Brankica Mihajlovic

SGGPO

Nhiều khả năng, tay đập Vi Thị Như Quỳnh sẽ vắng mặt thi đấu tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh (16) nhiều khả năng không dự vòng 2 giải năm nay tại Vĩnh Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh (16) nhiều khả năng không dự vòng 2 giải năm nay tại Vĩnh Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nữ Hà Nội nhiều khả năng sẽ không đăng ký chủ công Vi Thị Như Quỳnh trong danh sách chính thức dự vòng 2 sẽ tranh tài tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Cô là tuyển thủ bóng chuyền nữ năm 2026 nhưng do gặp vấn đề sức khỏe nên không kịp tham dự Giải vô địch châu Á và ASIAD 20.

Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ chủ lực của đội nữ Hà Nội và đội bóng giành 7 chiến thắng tại vòng 1 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội). Hiện tại, đội nữ Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ sẽ tiếp tục đấu 7 trận tại vòng bảng của vòng 2 để tìm cơ hội tranh suất bán kết.

Theo đăng ký sơ bộ, 14 VĐV của đội nữ Hà Nội dự kiến thi đấu tại Vĩnh Long gồm Đinh Thị Vân, Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Vũ Thị Huyền Trang, Dương Ngọc Quỳnh Anh, Đỗ Quế Trân và Brankica Mihajovic.

Đội nữ Hà Nội chỉ thuê tăng cường 1 ngoại binh là chủ công nổi tiếng Brankica Mihajlovic (Serbia). Giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn là ứng cử viên vô địch giải năm nay nhờ lực lượng đồng đều.

Dù có thể vắng Vi Thị Như Quỳnh, đội Hà Nội đã kịp bổ sung tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Vân, dù tay chuyền hai này không thi đấu tại vòng 1.

Tại quy định Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 VĐV chính thức, gồm tối đa 2 ngoại binh. Ngoài ra, mỗi đội được mượn tối đa 2 cầu thủ từ hạng A tăng cường lực lượng.

Tất cả các đội nữ sẽ đăng ký danh sách VĐV thi đấu chính thức tại phiên họp kỹ thuật tổ chức ngày 13-10.

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MINH CHIẾN

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