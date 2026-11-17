Vào năm tới, Giải vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia 2027 sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long.

Các giải bóng chuyền trẻ trong hệ thống quốc gia năm 2027 đã được lên lịch tổ chức. Ảnh: MINH CHIẾN

Cục TDTT Việt Nam đã xác định địa điểm tổ chức các giải bóng chuyền trẻ thuộc hệ thống quốc gia năm 2027. Theo kế hoạch, Giải vô địch trẻ quốc gia diễn ra tại Vĩnh Long vào giữa tháng 5, Giải vô địch U23 quốc gia tổ chức tại Bắc Ninh trong tháng 10, còn Giải vô địch trẻ CLB quốc gia diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 11.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long đăng cai một giải bóng chuyền cấp quốc gia. Trước đó, địa điểm này tổ chức nội dung nữ vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2026 và từng là nơi tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước SEA Games 33.

Ở mùa giải 2026, Hóa chất Đức Giang (nữ) và Biên Phòng MB (nam) vô địch Giải trẻ quốc gia. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin (nữ) và Thể Công Tân Cảng (nam) cùng giành chức vô địch ở cả Giải trẻ CLB quốc gia và Giải U23 quốc gia.

Năm 2027, bóng chuyền Việt Nam dự kiến tập huấn hai đội tuyển U20 nam, nữ để tham dự Giải vô địch trẻ châu Á. Vì vậy, lịch thi đấu các giải trẻ trong nước được bố trí phù hợp, tránh ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tranh tài quốc tế.

MINH CHIẾN