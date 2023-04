BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 2 lần trong sáng 29-4 để giảm ùn tắc

Sáng 29-4, mật độ phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre tăng đột biến, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phân luồng, điều tiết lưu thông 1 chiều để giải phóng lượng xe ùn ứ.

Ghi nhận vào lúc 10 giờ 40 cùng ngày, lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu ở cả 2 hướng. Nhưng do lượng xe đông nên bị ùn tắc cục bộ đoạn gần Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, lượng xe đông nên phía Công ty BOT cầu Rạch Miễu đã 2 lần ngừng thu phí, xả trạm để giải phóng lượng xe.

Cụ thể, lần xả trạm đầu tiên vào lúc 8 giờ 19 phút tại các làn 1, 3, 5 ở hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre; lần 2 là vào lúc 9 giờ 24 phút đến 10 giờ 14 phút.

* Sáng cùng ngày, ghi nhận trên các tuyến đường hướng về miền Tây rất đông phương tiện giao thông đi từ TPHCM đổ về cùng thời điểm khiến một số đoạn thuộc tỉnh Tiền Giang bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương đã túc trực điều tiết giao thông, không để ùn ứ kéo dài.

Tại các cầu hẹp trên Quốc lộ 1 địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã liên tục xảy ra ùn ứ cục bộ theo hướng về miền Tây. Đặc biệt tại các đoạn đường đi qua ngã ba An Thái Trung do lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ra Quốc lộ 30 để rẽ Quốc lộ 1 quá đông khiến nút giao thông An Thái Trung bị ùn tắc kéo dài... Hàng ngàn phương tiện di chuyển rất chậm, mất nhiều thời gian mới lưu thông qua khu vực này. Trong khi đó hướng ngược lại thông thoáng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang túc trực 24/24 giờ để phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết sự cố (nếu có) để tránh quá tải ùn ứ trong dịp lễ này.

Tại cầu Rạch Miễu, Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo; tại ngã ba An Thái Trung, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo điều tiết giao thông.

Cùng với đó, các ngành chức năng khuyến cáo người dân nên tránh giờ cao điểm, đồng thời di chuyển qua phà Rạch Miễu tạm để giảm tải đoạn qua cầu Rạch Miễu.