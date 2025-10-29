Brazil đăng cai Giải vô địch bóng chuyền câu lạc bộ nam và nữ thế giới 2025

Hai thành phố. Mười sáu đội bóng chuyền đẳng cấp thế giới - màn kết thúc cho năm 2025 khó quên sẽ diễn ra tại Brazil. Theo đó Sao Paulo sẽ đăng cai giải đấu dành cho nữ từ ngày 9 đến 14-12, còn Belem sẽ đăng cai giải đấu nam từ ngày 16 đến 21-12.

Giải vô địch bóng chuyền CLB nữ thế giới sẽ trở lại Sao Paulo lần đầu tiên sau 31 năm. (Ảnh: FIVB)

Brazil, quốc gia có nền bóng chuyền hùng mạnh bật nhất, vinh dự được Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) lựa chọn đăng cai cả 2 Giải vô địch bóng chuyền thế giới cấp CLB. Những sự kiện này cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc hoành tráng cho năm 2025 rất đặc biệt với những sự kiện đẳng cấp thế giới của làng bóng chuyền, bao gồm các Giải vô địch bóng chuyền thế giới nam và nữ cấp độ đội tuyển quốc gia diễn ra tại các quốc gia Đông Nam Á trong tháng 9 - Philippines (nam) và Thái Lan (nữ).

Từ ngày 9 đến 14-12, Giải vô địch bóng chuyền CLB nữ thế giới sẽ trở lại Sao Paulo lần đầu tiên sau 31 năm, quy tụ 8 đội bóng mạnh từ khắp nơi trên thế giới tranh tài để giành danh hiệu cao quý nhất của bóng chuyền cấp CLB: Osasco São Cristóvão Saúde (Brazil), Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italy), Savino Del Bene Scandicci (Italy), Dentil Praia Clube (Brazil), Club Alianza Lima (Peru), Zamalek Sporting Club (Ai Cập), Zhetysu VC (Kazakstan). Tuy nhiên, danh sách đội hình tham dự chưa thể hoàn tất sau khi đại diện Việt Nam, VTV Bình Điền Long An xin rút không tham dự giải vào ngày 25-10. CLB cuối cùng dự giải sẽ được FIVB công bố sau.

FIVB chưa công bố đại diện nữ cuối cùng thay thế VTV Bình Điền Long An (Việt Nam) đã xin rút không tham dự giải hôm 25-10. (Ảnh: FIVB)

Sau đó, giải đấu sẽ di chuyển về phía Bắc của Brazil, đến Belem, nơi Giải vô địch bóng chuyền CLB nam thế giới sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21-12. Tám CLB bóng chuyền nam hàng đầu thế giới sẽ tranh tài, bao gồm: Vôlei Renata (Brazil), Sir Sicoma Monini Perugia (Italy), Aluron CMC Warta Zawiercie (Bồ Đào Nha), Sada Cruzeiro (Brazil), Praia Clube (Brazil), Al-Rayyan Sports Club (Qatar), Osaka Bluteon (Nhật Bản) và Swehly Sports Club (Libya).

Nổi tiếng với bầu không khí sôi động và lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, Brazil không còn xa lạ với việc tổ chức những sân khấu lớn nhất của môn thể thao này, khi gần đây đã đăng cai Giải vô địch bóng chuyền CLB nam thế giới 2024 tại Uberlândia.

Danh sách 8 CLB bóng chuyền nam hàng đầu thế giới sẽ tranh tài. (Ảnh: FIVB)

Chủ tịch FIVB, Fabio Azevedo cho biết: “Giải vô địch thế giới các CLB không chỉ nhằm tôn vinh những CLB xuất sắc nhất thế giới - mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên và người hâm mộ tiếp theo. Bằng cách mang đến cho người hâm mộ Brazil và trên toàn thế giới cơ hội chứng kiến ​​các CLB và vận động viên hàng đầu thi đấu - dù trực tiếp tại sân vận động hay qua các chương trình phát sóng toàn cầu - chúng tôi tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mới kết nối với môn thể thao của mình”.

Giám đốc điều hành Volleyball World, Ugo Valensi nhận xét: “Brazil luôn là trung tâm của câu chuyện bóng chuyền toàn cầu. Niềm đam mê của người hâm mộ, sức mạnh của các CLB và năng lượng trên mỗi sân vận động đã biến Brazil trở thành một trong những cường quốc thực sự của môn thể thao này. Việc đăng cai cả 2 sự kiện tại đây mang đến cho chúng tôi cơ hội đặc biệt để tạo đà và giới thiệu những tinh hoa của môn thể thao này. Chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho người hâm mộ trên khán đài, trên màn hình và trên các nền tảng kỹ thuật số thông qua sản xuất đẳng cấp thế giới và những câu chuyện hấp dẫn, nắm bắt được tinh thần đích thực của bóng chuyền”.

HUY KHÔI