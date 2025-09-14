Cả hai anh em Thuram ghi bàn nhưng chỉ một người ăn mừng

Hai anh em nhà Thuram đều ghi bàn vào thứ Bảy, nhưng em trai Khephren mới là người được ăn mừng sau khi Juventus của anh giành chiến thắng 4-3 trước Inter Milan trong trận Derby d’Italia đầy kịch tính hôm thứ Bảy.

Khephren Thuram mừng bàn thắng giúp Juventus thắng Inter Milan 4-3 trong trận Derby d’Italia kịch tính.

Marcus Thuram không ăn mừng khi anh nâng tỷ số lên 3-2 cho Inter ở phút 76, nhưng em trai anh, Khephren chắc chắn đã ăn mừng khi ghi bàn gỡ hòa sáu phút sau đó. Cha của họ, Lilian Thuram đã có mặt trên sân vận động để theo dõi trận đấu. Ông là một hậu vệ xuất sắc của Juventus và đã cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup năm 1998.

Trận đấu tại Turin sớm hấp dẫn khi bàn thắng được ghi từ phút 14: Manuel Locatelli chuyền bóng đến cột dọc xa, hậu vệ Bremer chuyền ngược lại để Lloyd Kelly đệm bóng vào góc dưới ghi bàn - đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Anh cho Juventus. Đội khách phản ứng ngay lập tức khi Hakan Calhanoglu gỡ hòa ở phút 30 bằng một cú sút xa đặc trưng. ​​Nhưng Kenan Yıldız đã tái lập thế dẫn trước cho Juve chỉ tám phút sau đó, khống chế đường chuyền của Bremer trong tư thế quay lưng về khung thành và sau đó xoay người tung cú sút tuyệt đẹp từ gần 30 mét.

Tuy nhiên, Inter đã gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và có được bàn gỡ hòa xứng đáng ở phút 65, khi Calhanoglu ghi bàn thứ 2 của cá nhân. Phút 76, Marcus Thuram đánh đầu từ quả phạt góc, đưa Inter vươn lên dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu, trước khi em trai anh Khephren đánh đầu ghi bàn từ một quả đá phạt cân bằng tỷ số 3-3. Vẫn còn thời gian cho một cú sút xa tuyệt đẹp khác, khi Vasilije Adzic tung nỗ lực từ khoảng cách 35 mét, bóng đi qua tay Yann Sommer ấn định chiến thắng 4-3 cho chủ nhà ở phút 90+1.

Juve duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Serie A, sau khi đã toàn thắng hai trận mở màn mà không để thủng lưới. Inter đã khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 5-0 trước Torino, nhưng lại để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Udinese, và thất bại cay đắng này càng gây áp lực lên tân HLV Cristian Chivu, người thay thế Simone Inzaghi vào cuối mùa giải vừa qua.

Rasmus Hojlund ghi bàn ngay sau khi rời Man.United để giúp Napoli chiến thắng.

Nhà đương kim vô địch Napoli cũng có ba chiến thắng liên tiếp, với chiến thắng 3-1 trước Fiorentina. Những cựu sao Ngoại hạng Anh đã tỏa sáng cho đội bóng do cựu HLV Chelsea, Antonio Conte dẫn dắt. Tiền đạo Rasmus Hojlund - người gia nhập từ Man.United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng - đã ghi bàn trong trận ra mắt Napoli ở phút 14, chỉ 8 phút sau khi Kevin De Bruyne thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số. Một tân binh khác của Napoli là Sam Beukema đã ghi bàn kết liễu trận đấu ở phút 51. Luca Ranieri ghi bàn an ủi cho Fiorentina ở những phút cuối.

Trong trận đấu khác vào thứ Bảy, Cagliari đã đánh bại Parma với tỷ số 2-0 để có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

PHI SƠN