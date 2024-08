Cà Mau: Xác định nguyên nhân hàng chục công nhân may nhập viện sau khi ăn trưa

Ngày 7-8, Sở Y tế Cà Mau cho biết, các công nhân của Công ty TNHH may xuất khẩu Hoàng Tâm (gọi tắt Công ty may Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) nhập viện sau bữa ăn trưa là do ngộ độc thực phẩm.