Các hồ chứa ở Thừa Thiên Huế đồng loạt xả lũ, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp

- Cứ được một khúc êm êm, rồi sau đó tai nạn giao thông lại rộ lên. Tài xế say xỉn, chạy ẩu đã khiến nhiều người tham gia giao thông bị thương tật, thiệt mạng. Càng về cuối năm, nỗi lo tai nạn tăng do ăn nhậu rồi chạy bậy càng đáng ớn. Chẳng lẽ giải pháp an toàn cho khúc cuối năm là… không ra đường?