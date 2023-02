Các học sinh bị sốt ở 2 trường học tại Bình Thạnh có khả năng cao là nhiễm siêu vi hô hấp

Ngày 28-2, Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua có ghi nhận một số học sinh nghỉ bệnh tăng cao bất thường tại Trường THCS Lê Văn Tám và Trường THCS Lam Sơn (quận Bình Thạnh); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đến làm việc với nhà trường, tiến hành điều tra, giám sát tình hình dịch bệnh.

Qua điều tra, tổ công tác ghi nhận số học sinh nghỉ học vì bệnh cũng như số học sinh xuống phòng y tế của 2 trường này để khám vì có triệu chứng sốt, mệt tăng nhanh đột biến trong các ngày 22, 23 và 24-2 (số học sinh có triệu chứng bệnh trong 3 ngày tại Trường THCS Lê Văn Tám lần lượt là 14, 193 và 23 học sinh; tại Trường THCS Lam Sơn lần lượt là 5, 84, 17 học sinh); tổng số trẻ mắc bệnh trong giai đoạn này chiếm 11% tổng số học sinh cả 2 trường.

Triệu chứng chính của các học sinh này chủ yếu là đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, còn ghi nhận khoảng 10-15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, Trạm Y tế Phường 2 và Phường 26 (quận Bình Thạnh) đã lập tức lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên cho 18 trường hợp để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều âm tính với Covid-19.

Bên cạnh đó, do cả 2 trường đều có cùng nguồn cung cấp thức ăn và nước uống nên cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh đến từ thực phẩm, nước uống; Trung tâm Y tế đã phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (ATTP) kiểm tra tại 2 đơn vị cung cấp thực phẩm và nước uống ghi nhận các đơn vị đều thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bác sĩ Nhi khoa có nhiều kinh nghiệm (thuộc các Bệnh viện Nhi đồng 1, 2 và Nhi đồng Thành phố) do bác sĩ Trương Hữu Khanh làm trưởng nhóm đến các trường này để khám và chẩn đoán lâm sàng cho các học sinh còn triệu chứng.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm nhanh cúm A/B âm tính (thực hiện cho 26 trẻ có triệu chứng), các chuyên gia Nhi khoa nhận định, nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là nhiễm siêu vi hô hấp thường gặp ở trẻ em, đây là căn bệnh do các tác nhân virus hay gây bệnh ở trẻ em như rhinovirus, adenovirus, coronavirus,… gây ra, đa phần diễn tiến nhẹ tự khỏi và không cần nhập viện.

Thực tế, các học sinh ở cả 2 trường đã tự khỏi và không ghi nhận trường hợp cần nhập viện điều trị do tình trạng nặng.

Ngoài ra, tổ công tác cũng ghi nhận có hiện tượng một số học sinh nghỉ học do cá nhân các em hoặc phụ huynh quá lo lắng, đây là “hiệu ứng đám đông”. Sở Y tế đã yêu cầu Trạm y tế phường hướng dẫn nhà trường thông tin đầy đủ, chính xác đến phụ huynh, học sinh và truyền thông khuyến cáo học sinh rửa tay thường xuyên, ăn sạch uống sạch, đeo khẩu trang khi bị bệnh để không lây lan các bệnh truyền nhiễm trong trường học; yêu cầu Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh cùng Trạm y tế tiếp tục theo dõi tình hình bệnh tại 2 trường trong những ngày tiếp theo để kịp thời có hướng xử lý phù hợp.