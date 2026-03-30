Các kình ngư hàng đầu cả nước tranh tài ở giải bơi quốc gia hồ 25m

Người hâm mộ sẽ được cơ hội tiếp tục theo dõi các kình ngư hàng đầu Việt Nam ra tranh tài giải bơi- lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026.

VĐV bơi cả nước sẽ tới Huế thi đấu giải vô địch hồ ngắn 25m quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay, VĐV cả nước tiếp tục tranh tài giải đấu. Chắc chắn, các đơn vị sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Chúng tôi rất kỳ vọng sẽ có những kết quả chuyên môn tốt được xác lập tại giải đấu”, đại diện Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam trao đổi.

Tính từ đầu năm tới nay, đây mới là chương trình thi đấu quốc gia đầu tiên để kình ngư bơi cả nước được cơ hội tranh tài.

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã công bố nội dung tranh tài giải bơi-lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 được tranh tài tại Huế từ ngày 31-3 tới 5-4. Các nội dung đối với môn bơi dành cho nam, nữ có các cự ly 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m (tự do); 50m, 100m, 200m (ếch); 50m, 100m, 200m (ngửa); 50m, 100m, 200m (bướm); 100m, 200m, 400m (hỗn hợp); tiếp sức tự do 4x100m; tiếp sức hỗn hợp 4x50m, 4x100m; tiếp sức nam nữ 4x100m tự do, 4x200m tự do, 4x100m hỗn hợp. Với thi đấu lặn, VĐV sẽ tranh tài các nhóm cự ly đối với vòi hơi chân vịt, chân vị đôi cá nhân và tiếp sức nam, tiếp sức nữ, tiếp sức hỗn hợp.

Trong giải đấu, những gương mặt từng giành huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Dương Văn Hoàng Quy, Phạm Thị Vân, Nguyễn Viết Tường… sẽ tham tham gia thi đấu.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã tập huấn các VĐV chủ lực từ đầu năm 2026. Trải qua 3 tháng tập luyện, bây giờ là thời điểm tuyển thủ thi đấu giải chính thức, từ đó Ban huấn luyện sẽ có thêm đánh giá chuyên môn đối với phong độ từng tuyển thủ quốc gia.

Năm nay, Việt Nam không tổ chức giải vô địch châu Á (hồ 25m) 2026. Tuy nhiên, chương trình tranh tài vẫn được Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á tổ chức. Do vậy, từ giải đấu lần này, những VĐV có phong độ tốt nhất sẽ là gương mặt chuẩn bị cho giải vô địch châu Á (hồ 25m) 2026.

Năm nay, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Liên đoàn dưới nước Đông Nam Á tổ chức lớp trọng tài Đông Nam Á 2026 tại Việt Nam. Chương trình tổ chức lần lượt tại Hà Nội (ngày 18 tới 19-4), Cần Thơ (16 tới 17-5) và Đà Nẵng (22 tới 23-6). Chuyên gia quốc tế Ang Peng Wee (Singapore) sẽ là người đứng lớp giảng dậy chuyên môn.

MINH CHIẾN