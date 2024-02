Cẩn trọng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong dịp tết

Lực lượng PCCC-CNCH công an các địa phương đã xuất hơn 1.100 lượt phương tiện và hơn 7.100 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy 251/376 vụ cháy. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị nạn ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 62 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị giá khoảng 4,3 tỷ đồng trong các vụ cháy. Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 125/376 vụ cháy, nổ.

Lực lượng PCCC-CNCH đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ 82 vụ, cứu được 42 người, tìm được 55 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Cũng theo Bộ Công an, số vụ cháy xảy ra tại thành thị chiếm tới 66% (248/376 vụ cháy); nông thôn xảy ra 128 vụ (chiếm 34%). Số vụ cháy tại loại hình nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao với 153 vụ cháy (chiếm 40,7%); các loại hình khác số vụ cháy đều chiếm dưới 10%.

Trong số 225/376 vụ đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, có tới 148 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện; sự cố do sơ suất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 58 vụ; 1 vụ do vi phạm quy định về PCCC; và 18 vụ do nguyên nhân khác.

Tháng 1 vừa qua xảy ra 7 vụ cháy lớn, tuy chỉ chiếm 1,86% nhưng gây thiệt hại về tài sản chiếm tới 62,562/73,89 tỷ đồng; xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm 5 người chết, thiệt hại về tài sản đang thống kê thành tiền; xảy ra 1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đồng).

Bộ Công an cho biết, thời gian tới, để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc, C07 khuyến cáo: Người dân cần quản lý chặt chẽ và cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, điện, thắp hương thờ cúng; tắt nguồn lửa, nguồn nhiệt khi không sử dụng và khi ra khỏi nhà; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun… để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy; chuẩn bị phương án thoát nạn đề phòng cháy xảy ra.

Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, đồng thời báo cháy cho lực lượng PCCC-CNCH, số điện thoại 114 và tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản…

Đặc biệt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trong thời gian nghỉ tết để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các điểm du lịch, chùa chiền cần thực hiện nghiêm các quy định an toàn PCCC trong sử dụng lửa, điện, thắp hương thờ cúng, đốt đồ mã…

ĐỖ TRUNG