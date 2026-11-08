Carrick thừa nhận tương lai mờ mịt ở Man United

Michael Carrick thừa nhận chưa nhận được bất kỳ sự bảo đảm nào từ ban lãnh đạo Man United về việc tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới.

Carrick có thể rời Man United nhường chỗ cho HLV khác bất cứ lúc nào. Ảnh: THX

Tương lai của Carrick trở nên bấp bênh trước cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà vào Chủ nhật. Ban lãnh đạo Manchester United từng cho chiến lược gia này thêm thời gian để xoay chuyển tình thế sau thất bại 0-3 trước Bournemouth cách đây hai tuần.

Tuy nhiên, những đồn đoán về khả năng Carrick bị thay thế vẫn xuất hiện, trong đó Eddie Howe và Julian Nagelsmann được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng.

Trong hai trận đấu gần nhất, Manchester United để thua Chelsea trước khi có màn ngược dòng ấn tượng trước AS Roma tại Champions League, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng.

Dù vậy, tình hình tại Premier League vẫn rất đáng lo ngại. Sau khi Nottingham Forest đánh bại Manchester City hôm thứ Bảy, Manchester United rơi xuống nhóm ba đội cuối bảng. Thậm chí, "quỷ đỏ" có thể đứng cuối bảng khi bước vào trận gặp Aston Villa, tùy thuộc vào kết quả những trận đấu có sự góp mặt của Sunderland và Crystal Palace trong ngày Chủ nhật.

Kết quả trận đấu với Aston Villa được xem là yếu tố quan trọng đối với tương lai của Carrick, nhất là khi kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần đang đến gần.

Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo đã xác nhận ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong tuần tới hay chưa, Carrick trả lời: “Không. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường”.

Carrick nói thêm: “Chuyện gì đến sẽ đến. Tôi thực sự mong chờ trận đấu tiếp theo, được thi đấu trên sân nhà sau trận đấu tối hôm trước”.

Carrick cũng hy vọng người hâm mộ đến sân với tinh thần tích cực, hào hứng chờ đợi những gì đội bóng có thể thể hiện. Theo ông, các cầu thủ cần đáp lại sự kỳ vọng đó bằng màn trình diễn trên sân.

Nhà cầm quân này cho biết vẫn chuẩn bị cho kỳ nghỉ quốc tế như thường lệ, không có kế hoạch dành thêm thời gian cho gia đình sau quãng thời gian đầy biến động tại Old Trafford.

“Thực ra không có gì khác biệt so với bình thường. Những đợt nghỉ quốc tế luôn là khoảng thời gian để nạp lại năng lượng và làm mới bản thân. Một số cầu thủ sẽ được thi đấu quốc tế và trải nghiệm môi trường khác, nhưng cá nhân tôi không thực sự cần điều đó. Tôi vẫn ổn”, Carrick chia sẻ.

Ông cho biết đội bóng chắc chắn sẽ tập luyện trong tuần tới và có thể được nghỉ vào cuối tuần. Kế hoạch cụ thể còn phụ thuộc vào tình hình của những cầu thủ ở lại và nhu cầu của từng người.

Bên cạnh câu chuyện tương lai, Carrick cũng khẳng định ông và Bruno Fernandes đã giải quyết ổn thỏa những vấn đề từng phát sinh sau khi đội trưởng Manchester United chỉ trích chiến thuật của nhà cầm quân này trong trận thua Como tại Champions League tháng trước.

Sau màn ngược dòng trước AS Roma giữa tuần, trong đó Fernandes thực hiện thành công hai quả phạt đền sau khi phải đá lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha xác nhận việc Carrick loại anh khỏi trận đấu với Bournemouth xuất phát từ phong độ sa sút. Fernandes đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hai người đã có cuộc gặp riêng để giải quyết những bất đồng liên quan đến các phát biểu trước đó.

Carrick cho biết: “Luôn có những cuộc trò chuyện và trao đổi, ghi nhận những điều tích cực khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, đồng thời chỉ ra những điểm chúng tôi cần cải thiện với tư cách một tập thể”.

Theo ông, các cuộc trao đổi có thể diễn ra giữa từng cá nhân hoặc trong toàn đội. Tuy nhiên, Carrick từ chối tiết lộ nội dung cụ thể. Ông nói, “Tôi nghĩ rõ ràng chúng tôi đang đi đúng hướng. Sự cống hiến của Bruno Fernandes dành cho đội bóng và CLB này là điều không thể nghi ngờ”.

Carrick cũng đánh giá cao thái độ của Bruno Fernandes trong tuần qua, từ cách thi đấu, hành xử cho đến tâm lý khi phải thực hiện lại quả phạt đền. Ông cho rằng những hành động đó đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Man United cần đánh bại Aston Villa vào 23 giờ 30 hôm nay để thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Tương lai của Michael Carrick đang phụ thuộc rất lớn vào khả năng đưa Manchester United thoát khỏi khủng hoảng. Một chiến thắng trước Aston Villa có thể giúp đội bóng lấy lại tinh thần, nhưng sẽ không đủ để xóa bỏ những vấn đề kéo dài nếu phong độ thiếu ổn định tiếp tục tái diễn.

Điều đáng chú ý là Carrick vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước áp lực, đồng thời khẳng định mối quan hệ với Bruno Fernandes không bị ảnh hưởng bởi những bất đồng trước đó. Tuy nhiên, trong môi trường khắc nghiệt như Manchester United, sự bình tĩnh chỉ có ý nghĩa khi được chứng minh bằng kết quả.

Nếu không sớm cải thiện thành tích, Carrick khó tránh khỏi sức ép ngày càng lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

PHẠM QUANG