Cầu thủ lên tuyển có được trả lương?

Khoác áo đội tuyển quốc gia không chỉ là niềm tự hào của mỗi cầu thủ mà còn mang lại những quyền lợi tài chính đáng kể.

FIFA chi trả khoản tiền khổng lồ cho các CLB và đội tuyển tham dự World Cup. Ảnh: THX

Họ có thể nhận phí ra sân, tiền thưởng thành tích, trong khi các CLB chủ quản cũng được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bồi thường khi giải phóng cầu thủ tham dự World Cup.

Không giống như khi thi đấu cho CLB, cầu thủ lên đội tuyển quốc gia thường không nhận mức lương cố định hằng tuần hoặc hằng tháng. Thay vào đó, mỗi liên đoàn bóng đá có chính sách đãi ngộ riêng, bao gồm phí ra sân, thưởng chiến thắng và tiền thưởng dựa trên thành tích tại các giải đấu.

Mức chi trả phụ thuộc vào từng quốc gia, thỏa thuận giữa cầu thủ và liên đoàn cũng như quy mô giải đấu. Vì vậy, không có một mức thù lao chung áp dụng cho tất cả đội tuyển trên thế giới.

Tiền không phải là tất cả

Ở nhiều quốc gia, cầu thủ được nhận một khoản tiền mỗi khi thi đấu cho đội tuyển. Đây là khoản phí ra sân, được xem như sự ghi nhận đối với thời gian và đóng góp của họ trong các đợt tập trung quốc tế.

Đội tuyển Anh là một ví dụ đáng chú ý. Theo những thông tin được truyền thông nước này đề cập, các tuyển thủ nhận khoảng 2.000 bảng cho mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, từ năm 2007, các cầu thủ đội tuyển nam tuyển Anh đã thống nhất quyên góp tiền thù lao thi đấu cho những hoạt động từ thiện thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Kylian Mbappe cũng từng có hành động tương tự. Sau khi cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, tiền đạo này đã dành toàn bộ khoản thù lao thi đấu tại giải cho các tổ chức từ thiện.

Những trường hợp trên cho thấy tiền bạc không phải lúc nào cũng là động lực chính khi cầu thủ khoác áo đội tuyển. Với nhiều người, được đại diện cho quốc gia đã là một vinh dự lớn, còn khoản thù lao có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

World Cup mang lại những khoản thưởng khổng lồ

Nếu phí ra sân chỉ là một phần thu nhập, các giải đấu lớn như World Cup mới thực sự mở ra cơ hội tài chính đáng kể.

Tại World Cup 2026, FIFA công bố tổng quỹ tiền thưởng dành cho các đội tuyển lên tới 655 triệu USD, tăng 50% so với World Cup 2022. Ngoài khoản tiền dành cho việc tham dự, các đội tuyển còn nhận thêm tiền thưởng tùy theo thành tích và thứ hạng chung cuộc.

Tuy nhiên, cần phân biệt tiền thưởng FIFA chuyển cho các liên đoàn với khoản tiền cầu thủ thực nhận. Việc phân chia cho thành viên đội tuyển phụ thuộc vào chính sách của từng liên đoàn và thỏa thuận thưởng đã được thống nhất trước giải đấu.

Thông thường, cầu thủ có thể nhận thêm tiền khi đội tuyển vượt qua vòng bảng, tiến sâu vào vòng loại trực tiếp hoặc giành chức vô địch. Đây là lý do những giải đấu lớn luôn mang ý nghĩa tài chính đặc biệt đối với các nền bóng đá. Ngoài tiền thưởng, việc góp mặt tại World Cup còn giúp cầu thủ nâng cao danh tiếng, gia tăng giá trị thương mại và mở rộng cơ hội ký kết hợp đồng quảng cáo.

Một chi tiết ít được người hâm mộ chú ý là các CLB chủ quản cũng có thể nhận tiền khi giải phóng cầu thủ tham dự World Cup. Thông qua Chương trình Hỗ trợ CLB (Club Benefits Programme), FIFA phân bổ khoản tiền bồi thường cho những đội bóng có cầu thủ góp mặt tại giải đấu.

Ở World Cup 2022 tại Qatar, FIFA dành tổng cộng 209 triệu USD cho chương trình này. Có 440 CLB thuộc 51 liên đoàn thành viên được hưởng lợi từ việc giải phóng 837 cầu thủ tham dự giải. Đối với World Cup 2026, quỹ hỗ trợ CLB được nâng lên 355 triệu USD, tăng đáng kể so với kỳ trước.

Mức bồi thường được tính theo số ngày cầu thủ tham gia phục vụ đội tuyển, bắt đầu từ thời điểm được giải phóng khỏi CLB để tập trung cho giải đấu cho đến ngày sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển đó.

Đáng chú ý, quyền nhận tiền không chỉ dành cho CLB đang sở hữu cầu thủ tại thời điểm World Cup diễn ra. Những đội bóng từng đăng ký cầu thủ trong giai đoạn hai năm trước giải cũng có thể đủ điều kiện nhận một phần khoản bồi thường theo quy định FIFA.

Harry Kane và các cầu thủ tuyển Anh đã quyên góp tiền thù lao khi lên tuyển cho các hoạt động từ thiện. Ảnh: THX

Lên tuyển là vinh dự, nhưng quyền lợi cần được bảo đảm

Nhiều người cho rằng cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia hoàn toàn vì màu cờ sắc áo. Điều đó đúng với tinh thần cống hiến của không ít ngôi sao, nhưng bóng đá chuyên nghiệp không thể tách rời những quyền lợi kinh tế.

Cầu thủ phải dành thời gian tập luyện, thi đấu, di chuyển và đối mặt với nguy cơ chấn thương. Vì vậy, việc nhận phí ra sân hoặc tiền thưởng là hoàn toàn hợp lý. Đây là sự ghi nhận cho công sức và đóng góp nghề nghiệp.

Ở chiều ngược lại, các CLB cũng cần được bảo vệ quyền lợi. Họ đầu tư rất lớn vào việc tuyển mộ, đào tạo và trả lương cho cầu thủ. Khi một ngôi sao phải rời đội bóng để phục vụ đội tuyển, CLB không chỉ mất nhân sự mà còn đối mặt với nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi đấu.

Chính vì vậy, chương trình bồi thường của FIFA có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng lợi ích giữa bóng đá cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Suy cho cùng, cầu thủ khoác áo đội tuyển là niềm tự hào không thể đo đếm bằng tiền. Nhưng trong bóng đá hiện đại, bảo đảm quyền lợi tài chính và sức khỏe cho cầu thủ cũng là trách nhiệm mà các liên đoàn, CLB và FIFA không thể xem nhẹ.

PHẠM QUANG