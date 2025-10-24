Cầu thủ Việt kiều đưa CLB TPHCM lên dẫn đầu Giải hạng Nhất

Tiền vệ Việt kiều Nguyen Zan Hoyt Le Cao (thường gọi là Zan Nguyễn) trở thành người hùng của CLB TPHCM khi ghi bàn thắng ở phút 87, giúp thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương thắng chủ nhà Long An sát nút 1-0 tại vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Thắng Long An (áo đỏ), CLB TPHCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng. ẢNH: QUỲNH MAI

Từ pha phối hợp trước vòng cấm, Zan Nguyễn nhận bóng rồi tung cú vào góc gần, đánh bại thủ môn Lê Văn Hưng. Bàn thắng muộn nhưng quý giá ấy làm các thành viên của CLB TPHCM vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Zan Nguyễn sinh năm 2006, mang quốc tịch Việt Nam, là trung vệ có thể hình lý tưởng với chiều cao 1m92. Mùa trước, anh từng trải qua hơn 1 tháng thử việc tại CLB TPHCM (sau đổi tên thành Công an TPHCM) trước khi được ký hợp đồng chính thức đến năm 2027. Sau đó, cầu thủ Việt kiều Mỹ này được đăng ký thi đấu tại hạng Nhất trong màu áo CLB TPHCM (đội bóng kế thừa nền tảng từ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu).

Có bố mẹ đều là người Việt Nam, Zan Nguyễn bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với bóng đá nước nhà, tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Với phong độ hiện tại, anh được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá TPHCM.

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng vẫn là điểm tựa nơi hàng thủ của CLB TPHCM. ẢNH: QUỲNH MAI

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương nối dài chuỗi bất bại từ đầu mùa, đồng thời tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, gây sức ép lớn lên Đồng Nai - đội sẽ gặp Bắc Ninh trong trận cầu tâm điểm vòng 5 (18 giờ, ngày 26-10).

Trong khi đó, Long An vẫn chỉ có 3 điểm, hơn đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM đúng 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận, tiếp tục đối mặt cuộc đua trụ hạng đầy khó khăn.

Vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn có các cặp đấu giữa Đại học Văn Hiến - Phú Thọ (16 giờ), Khánh Hòa - Trẻ PVF (17 giờ), Quy Nhơn United - Thanh Niên TPHCM (18 giờ, cùng ngày 25-10) và Đồng Tháp - Quảng Ninh (16 giờ, ngày 26-10).

HỮU THÀNH