Cầu thủ VTV Bình Điền Long An hào hứng sau chuyến “du học” cùng đội PFU Blue Cats tại Nhật Bản

3 cầu thủ của đội VTV Bình Điền Long An đã hoàn thành chương trình tập huấn tại Nhật Bản và về nước với sự tự tin nhất.

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An về nước sau thời gian tập huấn tại Nhật Bản vừa qua. Ảnh: VTVBĐLA

Ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An cho biết 3 cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hương Ngò, Nguyễn Lan Vy và Tào Khánh My đã hoàn thành chương trình tập huấn tại Nhật Bản.

Cả 3 cầu thủ về nước ngày 1-8 vừa qua. Trong 12 ngày tập luyện tại Nhật Bản, các gương mặt trẻ của VTV Bình Điền Long An đã được nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế khi tập luyện với đội PFU Blue Cats. Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết đợt tập huấn không chỉ tăng cường chuyên môn và còn giúp cầu thủ hiểu biết thêm về sự chuẩn bị, cách thức tập luyện của các đồng nghiệp trong môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp ở Nhật Bản.

Đội PFU Blues Cats và VTV BÌnh Điền Long An đã ký chương trình hợp tác đối tác cùng nhau từ năm 2024. Chính vì vậy, cầu thủ 2 bên có những cơ hội giao lưu và tập luyện chuyên môn của mình.

Ngay khi về nước, cầu thủ Tào Khánh My tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2026 tại Hà Tĩnh.

Ở lần thi đấu này, đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đăng ký danh sách sơ bộ các gương mặt gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Mai Ngọc Tuyển, Huỳnh Ngọc Thư, Trương Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thảo Sương, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Từ Như Ý, Tào Khánh My, Đặng Thị Thiên Kim, Đoàn Gia Hân, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Kiều Lê Tường Vy. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 8-8 tới 23-8.

MINH CHIẾN