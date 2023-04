Châu Âu: Lạm phát giảm nhưng còn rủi ro

Lạm phát ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Theo Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, giá cả tại 20 quốc gia sử dụng đồng EUR tăng 6,9% trong tháng 3 so với một năm trước.

Đây là mức giảm mạnh so với mức 8,5% trong tháng 2 và là tỷ lệ lạm phát thấp nhất từ tháng 2-2022, khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt. Lạm phát giảm trong tháng 3 còn do giá năng lượng giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng có thể tăng giá kéo dài. Giá thực phẩm tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022, tăng từ mức 15% trong tháng 2. Giá dịch vụ tăng 5%, so với 4,8% trong tháng 2. Đáng lo hơn, lạm phát cơ bản (không tính giá năng lượng và lương thực) đã tăng lên 5,7% trong tháng 3 từ mức 5,6% trong tháng 2, đạt mức cao kỷ lục mới.