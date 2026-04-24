Cháy căn hộ tầng 16, nhiều người tháo chạy

Tối 23-4, một căn hộ ở tầng 16 của chung cư Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TPHCM), bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 20 giờ, căn hộ trên xảy ra cháy kèm khói đen mù mịt.

Ngay khi xảy ra sự cố, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà kích hoạt liên hồi.

Nghe tiếng báo động và thông báo khẩn từ ban quản lý, hàng trăm cư dân ở các tầng lân cận hốt hoảng đổ dồn về lối thoát hiểm, sơ tán xuống khu vực sảnh và khuôn viên phía dưới.

Tầng 16 chung cư Nguyễn Hữu Cảnh bốc cháy ngùn ngụt

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phối hợp ban quản trị chung cư dập lửa, phun nước để ngăn cháy trở lại.

Phương tiện chuyên dụng và lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Nhiều người dân hốt hoảng khi thấy ngọn lửa bốc cháy nghi ngút từ tầng 16 chung cư Nguyễn Hữu Cảnh

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết, bước đầu xác minh, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện trong căn hộ.

Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người.

QUANG VŨ