Chelsea hòa Liverpool 0-0, cái giá của sự lãng phí

Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Bruno Saltor là đội chơi tốt hơn, nguy hiểm hơn nhưng, như thường lệ dưới triều đại đen đủi của Potter, The Blues vẫn quá kém trong việc tận dụng được số lượng lớn cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành đối thủ. Sau trận hòa 0-0 thứ 4 liên tiếp giữa 2 gã khổng lồ Premier League đang gặp khó khăn, Liverpool đứng ở vị trí thứ 8, kém đội xếp thứ 4 là Tottenham đến 7 điểm trước 10 trận còn lại của họ. Chelsea vẫn ở nửa cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 11.

Trong khi Chelsea có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, Liverpool có đội hình mới, với việc HLV Jurgen Klopp thực hiện 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát đã thua 1-4 trước Man.City. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson đều bắt đầu từ băng ghế dự bị, trong khi Virgil van Dijk vắng mặt vì ốm. Trong khi đó, Saltor đã thực hiện 2 thay đổi so với đội hình cuối cùng của Potter phụ trách, bao gồm trao suất đá chính đầu tiên kể từ tháng 8 cho N'Golo Kante. Và tiền vệ người Pháp đã cho thấy lý do tại sao Potter sẽ rất thất vọng khi anh chỉ thi đấu 33 phút trong 7 tháng cầm quân của mình.

Kante đã có một màn trình diễn xuất sắc trong hiệp một, chính xác trong việc cản trở các đợt tấn công của Liverpool và khởi phát những đường lên bóng tốt cho đội của mình. Nhưng dù chơi lấn lướt phần lớn thời gian trong 45 phút đầu tiên, thì Chelsea vẫn không thể tận dụng cơ hội vì kỹ năng dứt điểm kém cỏi. Tiền đạo Joao Felix có cơ hội lớn ngay ở phút thứ 4, nhưng để Joel Matip lùi lại và thực hiện một pha cản phá quan trọng. Chỉ một phút sau, trung vệ khác của Liverpool, Ibrahima Konate đã có một pha can thiệp quan trọng khi phá bóng ra khỏi vạch vôi sau khi Mateo Kovacic đã vượt qua thủ thành Alisson. Sau đó ở phút 12 là Kai Havertz không thể thắng khi đối mặt thủ môn của Liverpool.

Chelsea đưa được bóng vào lưới Liverpool ở giữa hiệp một từ cú vô lê căng của Reece James, nhưng trước đó trọng tài đã phất cờ báo Enzo Fernandez đã việt vị khi tham gia tình huống của quả phạt góc. Chỉ đến những phút bù giờ của hiệp một, Liverpool mới tạo ra được pha uy hiếp đáng kể đầu tiên về phía khung thành Chelsea, khi Joe Gomez buộc Kepa Arrizabalaga phải bay người đẩy bóng, và từ quả phạt góc, cú sút căng của Fabinho bị Wesley Fofana đánh đầu giải vây ở chính diện khung thành.

Câu chuyện tương tự tiếp tục trong hiệp 2. Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Kovacic đã lãng phí một cơ hội vàng khác với tình huống dứt điểm vọt xà trong thế đối mặt Alisson. Đen đuổi nhất khi Havertz có cơ hội thoát xuống mặt đối mặt Alisson ở phút 50, nhưng anh lại dứt điểm vào thẳng thủ môn đối phương. Và dù bóng dội vào tiền đạo người Đức và đi vào lưới, nhưng VAR đã xác định bóng chạm tay anh và từ chối bàn thắng.

HLV Klopp lần lượt tung Salah và Robertson vào sân, nhưng cả Liverpool và Chelsea đều không có chất lượng hoặc sự sắc bén cần thiết để giành trọn 3 điểm.