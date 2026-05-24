Chiêm Hồng Thái giành á quân Billiards Carom 3 băng Cúp thế giới TPHCM

Tối 24-5, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM), cơ thủ Việt Nam Chiêm Hồng Thái khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Billiards Carom 3 băng Cúp thế giới TPHCM 2026 với ngôi á quân sau thất bại trước huyền thoại Frederic Caudron.

Frederic Caudron (phải) đánh bại Chiêm Hồng Thái để lên ngôi vô địch. Ảnh: Phong Lê

Dù rất nỗ lực, đại diện billiards Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Bỉ. Tính riêng tại hệ thống World Cup do Liên đoàn Carom Thế giới (UMB) quản lý, Frederic Caudron đã có 21 lần đăng quang, bao gồm 2 chức vô địch danh giá tổ chức tại Việt Nam vào các năm 2016 và 2019, thời điểm ông đang thống trị ở ngôi số 1 bảng xếp hạng thế giới. Ông tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội khi bước vào trận chung kết với phong độ ổn định và hiệu suất ghi điểm cao.

Ngay từ những lượt cơ đầu tiên, Caudron đã tạo lợi thế lớn với series 6 điểm, sau đó nối tiếp bằng đường cơ 5 điểm để dẫn trước 11-0. Chiêm Hồng Thái kiên cường bám đuổi, rút ngắn cách biệt xuống 7-13, nhưng đẳng cấp của đối thủ nhanh chóng được thể hiện. Trước khi kết thúc hiệp 1, Caudron tung series 15 điểm, nâng tỷ số lên 38-15.

2 cơ thủ có màn tranh tài hấp dẫn. Ảnh: Phong Lê

Sang hiệp 2, cơ thủ người Bỉ tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Sau 22 lượt cơ, ông khép lại trận đấu với chiến thắng 50-25, qua đó lần thứ ba đăng quang tại Việt Nam sau các năm 2016 và 2019.

Về phía Chiêm Hồng Thái, dù không thể giành chức vô địch, cơ thủ này vẫn ghi dấu ấn lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết và giành ngôi á quân trên sân nhà. Thành tích này khẳng định sự tiến bộ của billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải Billiards Carom 3 băng Cúp thế giới TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-5, quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và chất lượng chuyên môn cao.

NGUYỄN ANH