Chiến thắng ngoạn mục của Christoph Janssen

Là tay đua làm việc chính ở tốp đầu trong khoảng 150 km, trong đó có 7 km cuối cùng đi solo “một mình, một ngựa” khá quả cảm trong thời tiết nắng nóng, ngoại binh Christoph Janssen đã về nhất chặng 12 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 một cách xứng đáng, qua đó giúp Đồng Tháp có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Pha solo ngoạn mục về đích một mình của Christoph Janssen. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 12 diễn ra sáng nay (15-4) từ Quảng Ngãi đi Phường Quy Nhơn (Gia Lai) có lộ trình thi đấu tương đối dài - 178 km. Cũng giống như chặng hôm qua, khi tay đua Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) vươn lên mặc Áo vàng, đội TPHCM chủ động dàn đội hình lên phía trên, kiểm soát tốc độ cho chiến thuật bảo vệ.

Nếu so với Đồng Nai trong cách chơi bảo vệ Áo vàng ở những chặng trước, thì TPHCM có phần lợi thế hơn. Bởi đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt có rất nhiều kinh nghiệm và sự khôn khéo cho cách chạy này, nhất là lực lượng của đội TPHCM khá hùng hậu. Thế nhưng ngày hôm nay, đội TPHCM phải chịu nhiều vất vả đến từ cái tên Christoph Janssen của đội Đồng Tháp 1.

Tốp đầu 8 tay đua thoát đi. Ảnh Hoàng Hùng

Được xem là tay đua năng nổ nhất từ đầu giải đến nay - người luôn “khơi màu” nhiều đợt tấn công, Christoph Janssen một lần nữa thoát đi cùng 7 tay đua khác khi xuất phát khoảng 15 km. Anh liên tục đẩy tốc độ làm đầu máy kéo chính ở tốp này, từng bước tạo khoảng cách với tốp 2 của đội TPHCM bảo vệ ở phía sau lên 3 tới 4 phút.

Do tốp đầu không có những tay đua đáng ngại, uy hiếp thành tích của mình, nên dàn máy kéo của TPHCM chỉ canh tầm tốp 1 mà chưa vội bắt vào. Nhờ thế, tốp 1 đã qua điểm thưởng dọc đường đầu tiên với chiến thắng thuộc về Phạm Quốc Thiện (Tập đoàn Lộc Trời).

Đội TPHCM đang chủ động làm đầu kéo bảo vệ Áo vàng. Ảnh Hoàng Hùng

Với sức kéo khá tốt của ngoại binh người Thuỵ Sĩ, lần lượt một số nội binh ở tốp đầu bị rơi lại. Đến Sprint 2, Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) là người cán đích đầu tiên và Đặng Thành Được về nhất ở Sprint 3.

Sau Spint 3, tốp đầu chỉ còn 3 tay đua là Janssen, Lê Hải Đăng, Đặng Thành Được cùng nhau hiệp lực hướng về đích ở phường Quy Nhơn. Khoảng 8 km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động kéo tốp đông phía sau rượt đuổi các tay đua đi đầu nhằm về cạnh tranh nước rút. Tuy nhiên ở phía trên tay đua người Thụy Sĩ Janssen một mình bứt phá thành công về đích, xuất sắc giành chiến thắng chặng. Một nỗ lực tuyệt vời của Janssen giúp anh mang về chiến thắng đầu tiên cho đội đua đất sen hồng Đồng Tháp ở mùa giải năm nay.

Janssen luôn nằm ở tốp đầu. Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đông về đích sau đó không lâu nên các danh hiệu sau 12 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ vững chiếc Áo vàng. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) vẫn giữ Áo xanh. Danh hiệu Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) và TPHCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.

Janssen một mình bứt phá. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai (16-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chạy chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn với cự ly thi đấu 50 km.

GIA MẪN