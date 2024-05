Chủ công Chen Peiyan sẽ về nước ngày 22-5

Tay đập người Trung Quốc sẽ về nước ngày 22-5 sau khi kết thúc thi đấu cho đội nữ VTV Bình Điền Long An.

Tay đập Chen Peiyan sẽ trở lại Trung Quốc vào đầu tuần tới. Ảnh: D.P

> Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Cầu thủ VTV Bình Điền Long An để thua tại trận tranh hạng 3

Đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết, tay đập Chen Peiyan sẽ về lại Trung Quốc vào ngày 22-5 tới đây sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng. Chen Peiyan cùng các đồng đội ở đội VTV Bình Điền Long An đã khép lại tranh tài Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 với vị trí hạng 4.

Theo đại diện đội bóng, ngay sau giải đấu ở Đắk Lắk, các cầu thủ tiếp tục tập duy trì chuyên môn để chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 sẽ thi đấu trong tháng 7 năm nay tại Đà Nẵng. Với kế hoạch ngoại binh, đội bóng hiện chưa có chương trình cụ thể. Một trong những mục tiêu quan trọng của đội nữ VTV Bình Điền Long An là thi đấu đạt kết quả tốt tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (tháng 11-2024) và ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch đối với công tác chuyên môn, có cả ngoại binh.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2024, cầu thủ Chen Peiyan tới Việt Nam thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Chủ công này đã thi đấu giai đoạn 1 cùng đội bóng sau đó dự Cúp Hùng Vương 2024 và đoạt ngôi vô địch với các đồng đội. Sau đó, ban lãnh đạo đội nữ VTV Bình Điền Long An tiếp tục mời Chen Peiyan góp mặt dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024. Việc có tiếp tục mời tay đập này tới Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia hay không vẫn chưa được đội nữ VTV Bình Điền Long An tiết lộ cụ thể. Theo dự kiến, khi dự Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, đội bóng sẽ không tăng cường ngoại binh.

MINH CHIẾN