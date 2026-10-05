Chủ công trẻ xuất sắc nhất Thái Lan bất ngờ thi đấu cho đội Hưng Yên

Đội nữ Hưng Yên sẽ có 1 sự bổ sung ngoại binh để đảm bảo chuyên môn tại vòng 2. Ảnh: VFV

Trao đổi cùng SGGP ngày 5-10, đại diện Ban huấn luyện đội nữ Hưng Yên cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và thuê 1 ngoại binh từ Thái Lan sang thi đấu. Hy vọng Natchaya Tahae hòa nhập tốt với đội bóng". Trước đó, đội bóng này không có kế hoạch tăng cường ngoại binh.

Natchaya Tahae là tài năng trẻ của bóng chuyền nữ Thái Lan. Năm nay, chủ công 17 tuổi này giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và chủ công xuất sắc nhất Giải vô địch U18 châu Á 2026.

Natchaya Tahae sở hữu chiều cao 1m83, có khả năng bật đà tấn công là 3m14. Cô được giới chuyên môn tại Thái Lan đánh giá là tài năng trẻ sẽ sớm được góp mặt Đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đội nữ Hưng Yên hướng tới mục tiêu trụ hạng tại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Ngoại binh Natchaya Tahae của đội Hưng Yên. Ảnh: AVC

Đội bóng để thua 7 trận tại vòng 1 nên tạm đứng cuối bảng. Tuy nhiên, HLV trưởng Trần Văn Giáp và toàn đội tin tưởng sẽ cải thiện chuyên môn lẫn vị trí ở vòng 2. Họ sẽ tiếp tục thi đấu 7 trận vòng bảng tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Trong đội hình nữ Hưng Yên, chủ công Đỗ Lại Yến Nhi là trường hợp duy nhất được tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026. Lần gần nhất, đội nữ Hưng Yên (tiền thân là Thái Bình) giành ngôi vô địch quốc gia vào năm 2022.

Như vậy, 8 đội bóng nữ dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 gồm Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương đều thuê ngoại binh tăng cường lực lượng.

MINH CHIẾN