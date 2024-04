Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Xây dựng thành phố sự kiện

Sáng 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 21 (mở rộng).

Xây dựng văn hóa người Sài Gòn - TPHCM

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá quận 1 thực hiện các nhiệm vụ đều trên các lĩnh vực.

Về trọng tâm quý 2, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy quận 1 căn cứ vào kết quả ban đầu trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để chuyển hóa thành nét đặc sắc của văn hóa Sài Gòn – TPHCM, văn hóa người Sài Gòn – TPHCM trong từng nhóm cán bộ, doanh nhân, trí thức, tôn giáo, người dân. Nhất là trước thềm kỷ niệm 50 năm, yếu tố này phải làm rõ nét hơn, lan tỏa hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho quận 1 – trung tâm của thành phố.

Muốn vậy, theo đồng chí, phải nhận diện các diễn biến mới, khó lường, hình thành cơ chế phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bằng mọi giá phải chuyển sang năng lực phản ứng nhanh, xử lý nhanh, xử lý có hiệu quả; phối hợp đồng bộ các lực lượng, phát huy các phương tiện công nghệ để phục vụ công tác này.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí lưu ý quận 1 không chỉ tập trung chuẩn bị nhân sự cho đại hội mà phải rà soát tổng thể kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trên các mặt; kiểm tra chéo để đảm bảo thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Đồng thời, tập trung xây dựng văn kiện nhiệm kỳ sau. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố đạt hiệu quả; chú trọng thông tin nội bộ, thông tin truyền thông chính sách đối với các vấn đề diễn ra trên địa bàn quận; tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền số.

Thông tin thêm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn mãi cho biết, TPHCM quyết tâm đến cuối năm 2025, cơ bản chuyển hoạt động nền hành chính công vụ lên nền tảng số. Đồng chí yêu cầu quận 1 phải đi đầu trong xây dựng nền tảng số, trong đó thường xuyên rà soát, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện.

Đồng chí cũng lưu ý quận 1 đặc biệt quan tâm đến thực hiện Đề án Quản lý dịch vụ kinh tế đêm; Đề án Quản lý khai thác khu vực trung tâm. Theo đồng chí, từ kết quả kích cầu tiêu dùng năm 2023 và quý 1 năm 2024, quận 1 phải tận dụng, theo đà tổ chức nhiều hoạt động hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM sẽ tổ chức mỗi tháng 1 chuỗi sự kiện, kéo dài 1-2 tuần. Như vậy, suốt năm, TPHCM sẽ là thành phố của sự kiện. Đồng chí yêu cầu, nếu quận 1 xác định là quận dịch vụ thì phải tính toán để tổ chức sự kiện, điểm chơi của du khách, người dân hàng đêm, hàng ngày. Đồng chí nhấn mạnh việc làm sự kiện không phải để cho vui mà đây là trọng tâm của phát triển kinh tế. Phải tính toán các hoạt động, trước hết dựa vào hoạt động của cấp thành phố trên địa bàn cũng như có hoạt động riêng. “Đừng nhìn việc tổ chức sự kiện là gánh nặng mà phải nhìn đó là cơ hội để phát triển kinh tế dịch vụ”, đồng chí Phan Văn Mãi nói.

Về quản lý, phát triển đô thị theo Đề án Quản lý, khai thác khu trung tâm, đồng chí yêu cầu chọn ra được các điểm trọng tâm để tập trung lãnh đạo triển khai gắn với khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở một số địa bàn. Triển khai tiếp phố đi bộ, qua đó tổ chức được lực lượng tham gia bán hàng rong, tổ chức có trật tự, tạo điều kiện, tập huấn cho lực lượng này hoạt động như một phần của phố đi bộ. Phải thể hiện được văn minh và đạt được mục tiêu sinh kế.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, phụ trách Đảng bộ quận 1 Hoàng Thị Tố Nga phát biểu tiếp thu

Lý giải thêm về việc thu phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường, đồng chí Phan Văn Mãi tái khẳng định thành phố không đặt mục tiêu đầu tiên mà đây là hoạt động lập lại trật tự đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè trật tự hơn, văn minh hơn, có không gian sinh hoạt cho cộng đồng cũng như các hoạt động kinh tế hợp lý nhưng vẫn quản lý được trật tự đô thị.

“Đây là một trong những nỗ lực, là công cụ để quản lý trật tự đô thị tốt hơn, văn minh hơn, còn thu phí chỉ là phần nhỏ”, đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu quận 1 tập trung thí điểm trên một vài đoạn, tuyến đường trong quý 2.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, phụ trách Đảng bộ quận 1 Hoàng Thị Tố Nga và Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

71 tuyến đường đã được kẻ vạch sơn giữ xe không thu phí trên hè phố

Trước đó, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2024, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận được duy trì ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng của khối thương mại - dịch vụ ước đạt 10,24%; thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 3 đạt 5.252 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 30,6%). Giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ 5,36% vốn được giao.

Qua rà soát, quận có 87 tuyến đường thuộc 3 danh mục đủ điều kiện tổ chức sử dụng một phần hè phố theo Quyết định 32 của UBND TPHCM. Quận đã tổ chức kẻ vạch sơn giữ xe không thu phí trên hè phố tại 71 tuyến đường theo quy định, góp phần thực hiện chỉnh trang đô thị khu trung tâm.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2024 của quận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, tập trung giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho người lao động. Công tác kết nạp Đảng được duy trì, đã kết nạp 22 đảng viên (đạt tỷ lệ 12,36%) trong quý 1. Ban Thường vụ Quận ủy cũng kịp thời triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hoạt động mại dâm diễn biến phức tạp Thảo luận tại hội nghị, về tình hình an ninh trật tự, Trưởng Công an quận 1 Nguyễn Hải Phước cho biết, quý 1, trên địa bàn quận ghi nhận 22 lượt đoàn, 535 lượt người khiếu kiện, chủ yếu liên quan đền bù, giải tỏa về đất đai tại các dự án. Về tình hình tội phạm, đã xảy ra 53 vụ, giảm 26 vụ so với cùng kỳ; điều tra khám phá 45 vụ, bắt xử lý 83 đối tượng. Đáng chú ý, công an quận đã khám phá 1 băng nhóm 8 đối tượng trực tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản của khách đi xe buýt; phát hiện, bắt xử lý 1 băng nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô. Băng nhóm này đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô. Bên cạnh đó, trên địa bàn quận vẫn nổi lên tình hình tội phạm công nghệ cao, đã khởi tố 9 vụ. Trưởng Công an quận 1 Nguyễn Hải Phước Thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận. Ảnh: VIỆT DŨNG Về tệ nạn ma túy, Công an quận đã đấu tranh, bắt giữ 57 vụ, 101 đối tượng về hành vi chứa chấp, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đã ra quyết định khởi tố 40 vụ, 55 bị can. Hoạt động mại dâm cũng có nhiều diễn biến phức tạp, có nhiều đối tượng nước ngoài núp bóng, nhờ người Việt Nam đứng tên các nhà hàng và tổ chức cho gái bán dâm hoạt động.

Giảm 78,9% số lượng người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp khu phố, ấp Về sắp xếp khu phố, ấp, Trưởng phòng Nội vụ Ngô Hải Yến cho biết, trước khi sắp xếp, quận 1 có 66 khu phố, 872 tổ dân phố, số người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố là 2.323 người. Sau khi sắp xếp, số khu phố mới là 98, số lượng người hoạt động không chuyên trách là 490 người (giảm 1.833 người, tỷ lệ 78,9%). Trưởng phòng Nội vụ Ngô Hải Yến báo cáo về tình hình sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG Đảng ủy, UBND 10 phường đã sắp xếp 5 chức danh ở mỗi khu phố được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước theo quy định Trong quá trình xây dựng phương án nhân sự tham gia hoạt động tại các khu phố mới, ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố, tổ dân phố trước khi sắp xếp. Đồng thời chuẩn bị và bổ sung kịp thời người có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, sức khỏe tham gia hoạt động khu phố sau khi sắp xếp nếu những người tham gia trước đây không phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

THU HƯỜNG