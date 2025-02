Chưa hết kỳ nghỉ tết, hơn 9.750 người nhập viện liên quan tai nạn giao thông, 159 ca tử vong

Tính từ ngày 25-1 tới nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước đã tổ chức khám, cấp cứu trên 548.150 lượt người bệnh, trong đó có trên 194.000 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú. Cùng với đó, các y, bác sĩ đã thực hiện 19.262 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu là 3.275 ca.

Trong những ngày nghỉ tết, các bệnh viện đã tiếp nhận ca cấp cứu do tai nạn giao thông

Về tình hình khám, cấp cứu nghi liên quan tới tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 1.473 người, tính từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 tới nay là 9.755 người. Trong đó có 159 ca tử vong do tai nạn giao thông, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh là 38 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Bệnh nhân bị tai nạn được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Mặc dù đã cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong 24 giờ qua tiếp tục có 21 trường hợp tới khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa và có 5 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Tích lũy từ đầu kỳ nghỉ tết tới nay, các bệnh viện đã tiếp nhận khám, cấp cứu 481 trường hợp bị thương do pháo nổ, pháo hoa và 47 trường hợp do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Cùng với đó, trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ đón 2.458 trẻ chào đời, nâng tổng số trẻ chào đời từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 trên 16.500 trẻ.

QUỐC LẬP