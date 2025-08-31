Chung nhịp đập “Tự hào Việt Nam”

Không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, thể thao còn là cầu nối văn hóa, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, thể thao còn là cầu nối văn hóa, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt. Điều đó càng được thể hiện rõ nét trong những ngày đón mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hòa nhịp đập trái tim yêu nước

Từ rạng sáng 16-8, hơn 6.000 người đã tập trung trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM), khoác trên mình màu áo cờ đỏ sao vàng, đồng loạt hát Quốc ca cùng thời khắc lễ thượng cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẵn sàng hòa nhịp trong một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa. Không khí trang nghiêm, thiêng liêng ấy đã để lại nhiều xúc động trong lòng người tham dự, tạo nên khoảnh khắc gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần yêu nước. Hoạt động cộng đồng đó chính là sự kiện đi bộ đồng hành thuộc khuôn khổ chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức, được phát động trên quy mô toàn quốc trong cùng một ngày, ở cùng một thời điểm, với mục tiêu hướng đến “1 tỷ bước chân, cùng Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới”.

Người dân tham gia đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại TPHCM

Chị Nguyễn Hoàng Oanh (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) chia sẻ: “Tôi và gia đình đã có mặt tại khu vực sự kiện từ sáng sớm để chuẩn bị cho hoạt động đầy ý nghĩa này. Hào hứng, hạnh phúc và tự hào là những cảm xúc trong tôi, một người dân Việt Nam, cùng hòa nhịp bước chân tạo nên gắn kết cộng đồng”.

“Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Theo thống kê từ ban tổ chức, hơn 1 triệu người dân trực tiếp tham gia tại các điểm cầu địa phương, hơn 261 triệu bước chân được ghi nhận trực tuyến. Tổng số bước chân toàn quốc (tính cả trực tiếp và trực tuyến) đã hơn 6 tỷ, vượt xa mục tiêu 1 tỷ bước chân ban đầu. Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch trở thành một “bước xanh”, một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.

Bên cạnh các chương trình có quy mô lớn, nhiều câu lạc bộ, nhóm tập thể thao cũng chọn cho mình một cách rất riêng để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Chẳng hạn như Câu lạc bộ Rùa Runners (những người yêu thích chạy bộ ở khu vực Hồ Gươm, Hà Nội) đã thực hiện chạy bộ, đạp xe 34km để “vẽ” bản đồ Việt Nam, thông qua ứng dụng được kết nối với đồng hồ thông minh và điện thoại. Sau hơn 5 tiếng thực hiện, nhóm đã hoàn thành mục tiêu, vẽ nên bản đồ Việt Nam giữa lòng Hà Nội.

Anh Nguyễn Đăng Việt, thành viên Câu lạc bộ Rùa Runners, hào hứng kể về hành trình vừa qua: “Chúng tôi với khoảng 40 người, chạy 34km qua các tuyến đường trung tâm Hà Nội, từ những con đường mang tên Giải Phóng, Độc Lập… nhiều ý nghĩa cho đến những hẻm nhỏ, từng ngóc ngách chưa từng đặt chân đến. Để có kết quả hình bản đồ như mong muốn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng khi hoàn thành, xem lại hành trình, các thành viên ai cũng bất ngờ. Có thể đó là cái duyên và cả tình yêu đất nước luôn trong tim nên chúng tôi đã làm được”.

Sinh viên thể thao hướng về ngày hội lớn

Gần một tháng qua, hơn 1.800 sinh viên đến từ Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã tham gia tập luyện theo đội hình Hồng kỳ danh dự, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

PSG-TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, cho biết, khi được Bộ VH-TT-DL giao nhiệm vụ tham gia khối Hồng kỳ danh dự tại đại lễ sắp tới, thầy, trò nhà trường xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cho các thế hệ sinh viên nhà trường. Năm nay, sinh viên không có kỳ nghỉ hè, sau khi hoàn thành thực tập, các em trở về trường bắt tay ngay vào tập luyện. Nhà trường coi đây là vinh dự lớn khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Các sinh viên của cả hai trường đã tập luyện miệt mài suốt nhiều tuần qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mỗi động tác, mỗi bước di chuyển hay cách cầm cờ đều phải tỉ mỉ, chuẩn xác. Dù không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, nhưng ai cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tự hào của tuổi trẻ ngành thể thao khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Để chuẩn bị chu đáo, nhà trường đã thành lập Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban phục vụ, Tiểu ban y tế. Tất cả giáo án, bài tập, hình thức rèn luyện đều được xây dựng tỉ mỉ nhằm bảo đảm sự an toàn, tính trang trọng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cùng bạn bè quốc tế. Công tác y tế, dinh dưỡng và phục hồi sau từng giáo án cũng luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu để duy trì sức khỏe cho sinh viên tham gia tập luyện.

Bạn Vũ Thị Kiên Nhẫn (lớp Thể dục khóa 59, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh) bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp sức mình vào sự kiện lần này. Đây là cơ hội để chúng tôi, thế hệ trẻ của nước nhà, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Dù nắng hay mưa, dù có hôm mệt hay bệnh, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Thể thao không chỉ là thành tích mà còn biểu thị cho tinh thần yêu nước, sự đoàn kết, lan tỏa niềm vui chiến thắng để tạo động lực tinh thần cho nhân dân.

NGUYỄN ANH