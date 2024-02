“Chuyến xe ước mơ” của anh Phương Tấn Đạt

Hành trình 20 năm tình nguyện

Đến Trung tâm Hỗ trợ HSSV vào những ngày cuối tháng Chạp vừa qua, tôi gặp anh Phương Tấn Đạt và các tình nguyện viên đang gọt cà rốt, củ cải, dồn khổ qua… chuẩn bị cho Chương trình “Mang tết vào bệnh viện”. Đây là chương trình do Trung tâm Hỗ trợ HSSV thành phố phối hợp Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, Ban Điều hành Chương trình "Chuyến xe ước mơ" và các đơn vị tổ chức lần đầu nhằm tạo thêm niềm vui cho các bệnh nhân ung thư không về quê vào dịp tết.

Anh Phương Tấn Đạt trao quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho các bệnh nhân

“Những năm trước, chúng tôi đều có các hoạt động tặng quà các bệnh nhân vào dịp tết tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, năm nay ngoài tặng quà, chúng tôi nấu 8 mâm cơm, với các món ăn đậm phong vị tết để các bệnh nhân ăn cùng nhau mừng năm mới”, anh Đạt chia sẻ.

Sáng tạo và trách nhiệm là những nhận xét của nhiều cán bộ Đoàn, bạn bè, các tình nguyện viên dành cho Phương Tấn Đạt. Tham gia công tác Đoàn từ thời còn là học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ), Phương Tấn Đạt luôn tạo ấn tượng đẹp với mọi người bởi cách ứng xử hòa nhã, chân thành nhưng quyết đoán trong các chương trình tình nguyện. Trong 20 năm qua, anh đã đề xuất với lãnh đạo Đoàn, Hội, Đội cấp trên tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, như: “ATM Oxy” khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP Cần Thơ; “Giải cứu cam sành, thanh long” khi nông dân các địa phương rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”; “Trường đẹp cho em” nhằm giúp cải tạo các khu vui chơi, trang trí các trường tiểu học, mầm non trước khi vào năm học mới…

Năm 2024, anh Phương Tấn Đạt và Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, như: Xây dựng đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các địa phương gắn đèn chiếu sáng, tặng thùng rác…

Đáng nói là từ trước đó, năm 2020, Chương trình “Chuyến xe ước mơ” đã được anh Phương Tấn Đạt và các cán bộ Đoàn, Hội thành phố khởi xướng và duy trì cho đến nay, trong đó anh là 1 trong những thành viên của ban điều hành. Sau gần 4 năm, Ban Điều hành Chương trình “Chuyến xe ước mơ” đã tổ chức nhiều hoạt động ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, như: thăm và tặng quà các học sinh nghèo học giỏi vào dịp lễ, tết; tổ chức các chương trình trải nghiệm với robot, chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi, học sinh; chăm lo gia đình chính sách, người già neo đơn…

Đặc biệt, Chương trình “Chuyến xe ước mơ” đã nhận đỡ đầu 29 học sinh vượt khó trong học tập; học sinh có cha, mẹ qua đời vì đại dịch Covid-19. Nhờ đó, đến nay đã có 15 em hoàn thành chương trình lớp 12, nhiều em đang học cao đẳng, đại học...

Hơn 20 năm hoạt động tình nguyện, anh Phương Tấn Đạt đã tham gia vận động hơn 20 tỷ đồng cho các chương trình tình nguyện trong và ngoài TP Cần Thơ. Riêng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh Đạt tham gia vận động trên 200 triệu đồng để chăm lo cho người già neo đơn, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, công nhân…

Anh Đạt cho biết: “Những hoạt động tình nguyện của chúng tôi luôn hướng đến kết quả tích cực, lâu dài về sau. Đó là các học sinh nghèo vượt khó có tiến bộ hơn khi được giúp đỡ. Sau khi đánh giá sự lan tỏa, hiệu quả của chương trình, chúng tôi điều chỉnh để mỗi chương trình đều thiết thực, có chiều sâu hơn và nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp”.

Kết nối những tấm lòng

Đến phường Thới An, quận Ô Môn (TP Cần Thơ), đi trên con đường bê tông trải dài 1.900m do anh Đạt kết nối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện, chúng tôi mới thấu cảm hết những tâm huyết của anh cho cộng đồng. Trước đây, tuyến đường xuống cấp, “ổ gà” khắp nơi, mùa mưa thì nước đọng vũng. Thấy vậy, anh Đạt đã tham gia vận động tài trợ xi măng, cùng cấp ủy, chính quyền, Đoàn phường Thới An vận động cát, đá… để làm tuyến đường với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Thân, Trưởng khu vực Thới Lợi A (phường Thới An, quận Ô Môn), cho biết: “Tuyến đường lúc trước ngập sâu mỗi khi trời mưa, gây tai nạn giao thông, khiến người dân đi lại rất khó khăn. Nhờ có cháu Phương Tấn Đạt vận động hỗ trợ nên chúng tôi có vốn để làm đường. Ngày làm đường, khoảng 100 lượt đoàn viên, thanh niên phường tham gia với người dân, giúp tiết kiệm chi phí”.

Bằng tình cảm, trách nhiệm của một cán bộ Đoàn, anh Phương Tấn Đạt luôn nhiệt huyết với phong trào thanh thiếu nhi của thành phố, đã kết nối với nhiều đơn vị, trường đại học, doanh nghiệp để đưa chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng đến học sinh ở quận, huyện xa trung tâm thành phố; tổ chức các chuyến xe tri thức cung cấp sách, báo và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; triển khai các chương trình huấn luyện kỹ năng, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, cuộc sống…

Từ năm 2023 đến nay, các chương trình tình nguyện do anh Phương Tấn Đạt khởi xướng còn hướng đến đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên là người dân tộc... nhằm hỗ trợ, động viên để họ vững tin trong cuộc sống. Đồng thời, anh Đạt cùng cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn tìm giải pháp cụ thể, thiết thực để các thanh niên yếu thế ổn định cuộc sống, trở thành cá nhân có ích cho xã hội và góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Với anh Phương Tấn Đạt, tham gia tình nguyện không chỉ có tấm lòng mà còn triển khai các hoạt động hiệu quả, thiết thực để từ đó mang đến nhiều ý nghĩa, giá trị trong cuộc sống. Và một trong những mục tiêu của anh trong năm 2024 là tiếp tục các hoạt động tình nguyện hướng đến xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, các chương trình dành cho HSSV sẽ tập trung vào hỗ trợ các bạn tham gia chuyển đổi số, các trải nghiệm với công nghệ trí tuệ nhân tạo; tiếp cận các phần mềm học tập, rèn luyện kỹ năng…

Anh Phương Tấn Đạt chia sẻ: “Chúng tôi đang xây dựng hệ sinh thái tình nguyện gồm các địa chỉ cá nhân, đơn vị cần được hỗ trợ về an sinh xã hội, các công trình phục vụ lợi ích chung, để từ đó không bị động khi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm muốn triển khai các chương trình. Riêng tôi, trong năm nay, tôi mong muốn Chương trình “Chuyến xe ước mơ” tiếp tục lăn bánh đều đặn, mang đến những trải nghiệm mới cho học sinh ở các trường về sự phát triển của công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để các em có đam mê, khát vọng vươn lên trong tương lai”.

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, cho biết: “Với cương vị là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP Cần Thơ, đồng chí Phương Tấn Đạt có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, góp phần nâng chất các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi của TP Cần Thơ. Đồng chí Phương Tấn Đạt luôn mạnh dạn đề xuất với cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội đồng Đội thành phố các mô hình hay và cách làm hiệu quả. Nhiều mô hình do đồng chí Đạt đề xuất, tham mưu thực hiện đang được nhân rộng ở thành phố và nhiều tỉnh, thành, như: Chuyến xe ước mơ; Học bổng cho học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi; Mang tết vào bệnh viện; Nghĩa tình người trẻ Tây Đô…”.

PHẠM TRUNG