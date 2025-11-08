Cơ sở Khoa học và thực tiễn phát triển bền vững nghề nuôi chim Yến tại Việt Nam

Tại hội thảo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và địa phương cùng nhau thảo luận, trao đổi, đánh giá, phân tích, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ, chính sách và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến. Dịp này, chúng tôi xin giới thiệu bài tham luận của Thạc sỹ Lê Hữu Hoàng - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Yến Sào Khánh Hòa - Một trong những người tiên phong và đóng góp rất lớn cho ngành nghề Yến Việt Nam nói chung và Thương hiệu Quốc gia Yến Sào Khánh Hòa nói riêng.

Lịch sử hình thành phát triển ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, Việt Nam gắn liền sứ mệnh bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo thiên nhiên quý hiếm, yếu tố cốt lõi làm nên giá trị đặc sắc của sản phẩm yến sào. Chim yến đảo Aerodramus fuciphagus germani là phân loài đặc hữu, phân bố chủ yếu tại các tỉnh duyên hải Việt Nam. Đây là phân loài quý hiếm cho tổ có chất lượng cao hàng đầu thế giới, phân bố chủ yếu ở các địa phương duyên hải miền Trung và miền Nam nước ta, trong đó Khánh Hòa là tỉnh tập trung số lượng quần thể chim yến đảo lớn nhất nước tạo nên giá trị cốt lõi là trụ cột chính trong chiến lược phát triển bền vững của Yến sào Khánh Hòa.

Năm 2003, từ những thành tựu nghiên cứu khoa học của Công ty Yến sào Khánh Hòa, kết quả đề tài cấp Nhà nước và cấp tỉnh đã hình thành luận điểm khoa học mới: Phát triển quần thể chim yến hàng gắn liền với phát triển hang đảo yến mới. Kết hợp với các bí quyết kỹ thuật nhân đàn di đàn chim yến đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ vực dậy tiềm năng phát triển các hang đảo yến vùng duyên hải trên cả nước. Từ năm 2004 trở lại đây, ở nước ta chim yến đã vào sinh sống làm tổ trong nhà ở hầu hết các tỉnh thành. Chim yến nhà Aerodramus fuciphagus Amechanus 17 và Aerodramus fuciphagus Vestitus ngày càng phân bố rộng khắp các địa phương trong cả nước, nghề nuôi chim yến đã và đang phát triển ở nước ta. Việc nuôi chim yến trong nhà cũng như hiệu quả bổ dưỡng của việc dùng yến sào ngày càng được phổ biến. Lượng nhà nuôi chim yến phát triển tại các địa phương đã tạo nên một làn sóng mới thu hút sự quan tâm trong cộng đồng xã hội. Năm 2002, khởi nguồn từ nhà yến gốc (nhà yến 155 Thống Nhất, Nha Trang), mô hình nuôi chim yến trong nhà bắt đầu được triển khai tại Khánh Hòa, mở ra một hướng đi mới bên cạnh Yến đảo truyền thống. Đây là bước phát triển quan trọng, nghề nuôi chim yến tại Khánh Hòa, Việt Nam được hinh thành, xây dựng và phát triển đến nay. Từ năm 2004, Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện Đề án nuôi chim yến trong nhà, biên soạn sách kỹ thuật cẩm nang nuôi chim yến. Chim yến nhà Aerodramus fuciphagus Amechanus và Aerodramus fuciphagus Vestitus ngày càng phân bố rộng khắp các địa phương trong cả nước, nghề nuôi chim yến đã và đang phát triển ở nước ta. Việc nuôi chim yến trong nhà cũng như hiệu quả bổ dưỡng của việc dùng yến sào ngày càng được phổ biến. Lượng nhà nuôi chim yến phát triển tại các địa phương đã tạo nên một làn sóng mới thu hút sự quan tâm trong cộng đồng xã hội. Thực tiễn số lượng nhà yến ngày càng lớn hình thành nên trụ cột Yến nhà, một nền tảng phát triển bền vững và lâu dài. Trụ cột Yến nhà có tiềm năng sản lượng tạo ổn định nguồn nguyên liệu, phát triển quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội đia và xuất khẩu, đưa thương hiệu Yến sào Việt Nam vươn cao trên thị trường quốc tế.

Tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến của nước ta là rất lớn. Lợi thế về tự nhiên, khả năng về kỹ thuật cần khai thác tốt nhất để phát triển nghề nuôi chim yến, mang lại hiệu quả kinh tế cho các tỉnh, thành. Thức ăn chủ yếu của chim yến là côn trùng bay như rầy nâu, rầy xanh, mối, côn trùng trong thiên nhiên. Vì vậy, chim yến là loài chim quý có ích dùng để đấu tranh sinh học và bảo vệ mùa màng cho nhà nông. Ngành nghề nuôi và khai thác chim yến là tài nguyên quý giá, gắn liền với giá trị kinh tế, văn hóa và sinh thái của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói 18 chung. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường và yêu cầu bảo tồn thiên nhiên, việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả cao là nhiệm vụ cấp thiết, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Thực trạng nuôi chim yến ở Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên

Khánh Hòa: Sau năm 1975, ngành Yến sào Khánh Hòa được tổ chức lại dưới hình thức hợp tác xã, sau đó là xí nghiệp quốc doanh vào năm 1986. Số lượng đảo yến tiếp nhận quản lý 8 đảo, với khoảng 40 hang yến tự nhiên. Năm 1990, khi thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, số đảo yến được ghi nhận là 8 đảo với 40 hang yến; Năm 2003 phát triển thêm 1 đảo yến Hòn Rơm nâng tổng số đảo yến là 9 đảo với 41 hang yến; Năm 2007 nâng lên 10 đảo với 71 hang yến; Năm 2008 với 17 đảo với 109 hang yến; Năm 2009 tiếp tục nâng lên 25 đảo với 133 hang yến; Năm 2010 có 25 hang với 138 hang yến; Năm 2011 tăng lên 32 đảo với 162 hang yến; Năm 2012 có 32 đảo nâng lên 166 hang yến; Năm 2013 có 32 đảo với 169 hang yến; Năm 2014 có 32 đảo với 170 hang yến; Năm 2015 có 32 đảo với 172 hang yến; Năm 2016 đến nay có 33 đảo với 173 hang yến.

Bên trong hang đảo yến ở Khánh Hòa

Năm 2011, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận phát triển 9 hang yến ở Nam Khánh Hòa. Công ty đã tiếp nhận phat triển 14 hang yến tai Vườn Quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu như năm 2013 có 133 nhà yến thì đến năm 2025 số lượng nhà yến: 1.425 nhà yến, trong đó: 831 nhà yến tập trung chủ yếu ở khu vực Phường Nha Trang, 19 Phường Nam Nha Trang, Phường Bắc Nha Trang, Phường Tây Nha Trang, Phường Đông Ninh Hòa, Xã Vạn Hưng, Xã Vạn Ninh, Xã Bắc Ninh Hòa, Xã Diên Điền, Xã Diên Khánh; 594 nhà yến tập trung chủ yếu ở khu vực phường Ninh Chử, xã Ninh Phước, xã Phước Hữu, xã Phước Hậu, xã Ninh Hải, xã Xuân Hải, xã Vĩnh Hải, xã Ninh Sơn, xã Lâm Sơn, xã Anh Dũng, xã Mỹ Sơn. Đăk Lăk: Năm 2010, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thực hiện dự án khoa học công nghệ phát triển hang đảo yến ở địa phương, hiện có 4 hang yến tập trung ở xã Xuân Cảnh và Phường Sông Cầu, đồng thời phát triển nhà yến tại Đăk Lăk.

Bên trong hang yến đảo yến Từ Nham - Sông Cầu - Đăk Lăk

Đến nay số lượng nhà yến tỉnh Đăk Lăk có hơn 3.431 nhà yến, trong đó: 2.500 nhà yến tập trung chủ yếu ở khu vực xã Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Lốp, 20 Ia Rvê, Ea Kar, Ea Ô, Ea Knốp, Cư Yang, Ea Păl, Krông Pắc, Krông Ana, phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Thành Nhất; 931 nhà yến phổ biến ở khu vực các xã, phường như xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ; Phường Đông Hòa, Phường Hoà Hiệp, Phường Tuy Hòa, Phường Phú Yên, Phường Bình Kiến, Phường Xuân Đài. Gia Lai: Từ năm 1976 đến nay số lượng hang yến: có khoảng 16 hang yến lớn nhỏ, tập trung ở phường Quy Nhơn Đông. Từ năm 2007, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi chim yến trong nhà cho một hộ dân ở Quy Nhơn, đây là nhà yến đầu tiên của tỉnh. Đến nay số lượng nhà yến: có hơn 3.172 nhà yến, trong đó: 1.450 nhà yến tập trung chủ yếu ở khu vực xã Đức Cơ, xã Phú Thiện, xã Ia Pa; 1.722 nhà yến tập trung chủ yếu ở khu vực từ phường Hoài Nhơn 1-7, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Đông, Xã Tuy Phước, Xã Tuy Phước Đông, Xã Tuy Phước Tây, Xã Tuy Phước Bắc. Quảng Ngãi: Năm 2011, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với địa phương phát triển 3 hang yến đảo thiên nhiên. Số lượng nhà yến: có khoảng 812 nhà yến, trong đó: 12 nhà yến tập trung chủ yếu khu vực ở phường Đăk Cấm, 800 nhà yến tập trung chủ yếu khu vực ở xã Tư Nghĩa, xã Vệ Giang, xã Nghĩa Giang, xã Trà Giang, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường, phường Trà Câu, phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh, phường Cẩm Thành. Đà Nẵng: Từ năm 1976 đến nay số lượng hang yến: Có 9 hang yến lớn nhỏ, tập trung ở Hội An, Quảng Nam, nay là xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Năm 2010, nghề nuôi chim yến trong nhà bắt đầu hình thành và phát triển, số lượng nhà yến: có khoảng 471 nhà yến, tập trung chủ yếu khu vực ở các xã, phường như: Xã Phú Ninh, Xã Núi Thành, Xã Thăng Bình, Xã Quế Sơ, Xã Đại Lộc, Xã Tiên Phước, Phường Điện Bàn, Phường Điện Bàn Đông, Phường An Thắng, Phường Điện Bàn Bắc. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” (2011-2014) được Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước đánh giá xếp loại khá, đề tài đã đưa ra các nội dung sau: Đề tài đã thực hiện điều tra phân bố của phân loài chim yến đảo và chim yến nhà tại 36 tỉnh, thành phố. Đối với phân bố chim yến đảo kết quả đã điều tra khảo sát được khoảng 237 hang đảo yến lớn nhỏ phân bố từ Quảng Bình đến Côn Đảo, trong đó Khánh Hòa là tỉnh tập trung số lượng quần thể chim yến đảo phát triển ổn định và lớn nhất nước. Kết quả điều tra khảo sát đến tháng 5/2014 cả nước có 2.614 ngôi nhà yến phân bố từ Thanh Hòa đến Cà Mau, Phú Quốc - Kiên Giang và các tỉnh phía tây như: Bình Phước, Đăk Lăk, trong đó phân loài chim yến nhà tập trung nhiều nhất ở các tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Điều kiện tự nhiên, môi trường ở Việt Nam có lợi thế, tiềm năng lớn để phát triển nghề nuôi chim yến đảo thiên nhiên. Đồng thời, hội đủ các yếu tố cho chim yến trong nhà phát triển và năng suất nhà yến đạt hiệu quả cao. Loài chim yến thuộc 2 khu vực Trảng Bom - Đồng Nai và Kiên Giang có mối quan hệ gần gũi với các phân loài A. f. vestitus và A. f. amechanus. Loài yến tại khu vực Khánh Hòa và Côn Đảo là phân loài chim yến Hàng quý hiếm, có khả năng là một phân loài yến đặc hữu của Việt Nam, tuy nhiên cần thực hiện tiếp những nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm hình thái, sinh thái và mở rộng khu vực thu mẫu (đặc biệt là khu vực Côn Đảo) để có thể đưa ra kết luận chính xác về phân loài này. Công ty Yến sào Khánh Hòa đã làm chủ kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến ở hang đảo và nuôi chim yến ở trong nhà. Làm chủ được công nghệ ấp nở và nuôi nhân tạo chim yến qua các giai đoạn phát triển, kết quả tỷ lệ nở đạt 90%, tỷ lệ nuôi chim trưởng thành trên 70%. Kết quả nghiên cứu về an toàn sinh học đối với chim yến: không phát hiện sự nhiễm virus cúm ở chim yến nuôi trong nhà và chim yến đảo tại khu vực Nam Trung Bộ tại các thời điểm thu mẫu trong năm 2012 và 2013. Phát hiện được 16 loài côn trùng thuộc bộ 2 cánh (Diptera) trong thức ăn của chim yến và có sự khác nhau giữa các mẫu thức ăn của yến đảo và yến nuôi trong nhà. Dựa trên thành phần thức ăn của chim yến cho thấy: thức ăn của chim yến chủ yếu là côn trùng có cánh, chim yến góp phần bảo vệ môi trường cho nông dân trồng lúa, hoa màu. Đề tài đã đề xuất kiến nghị quy hoạch chi tiết các tiểu vùng địa phương tại các xã, phường thuộc các tỉnh, thành có điều kiện phát triển ngành nghề nuôi chim yến. Công tác khảo sát quy hoạch ngành nghề nuôi chim yến tại các địa phương phải được tiến hành do UBND tỉnh, Thành phố chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội. Công tác khảo sát quy hoạch vùng các địa phương cấp sơ sở thực hiện đồng bộ và phải đảm bảo khẩn trương hoàn thành trong năm 2015 để xây dựng chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đến năm 2020 số lượng nhà yến trên toàn quốc phấn đấu đạt 10.000 ngôi nhà yến. Tầm nhìn đến năm 2030 sản lượng yến sào xuất khẩu trên 100 tấn thành phẩm, giá trị kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD/năm. Thực tiễn theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú y, năm 2017 có hơn 8.300 nhà yến, đến tháng 8 năm 2019 có hơn 11.740 nhà yến, đến năm 2021 đạt 22.363 nhà nuôi yến, đến năm 2022 số nhà yến tăng lên 23.742 nhà yến; năm 2023 là 26.561 nhà yến, năm 2024 tăng lên 29.320 nhà yến, sản lượng tổ yến ước đạt 270 tấn, tăng 8% so với năm 2023. Tỷ lệ tăng nhà yến từ năm 2021 đến năm 22 2024 là 6,2%, 11,9%, 10,4%; theo số liệu của Công ty Yến sào Khánh Hòa đến tháng 9/2025 ước có khoảng trên 30.000 nhà yến tại 22/34 tỉnh, thành phố. Thực tiễn phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam trong hai thập kỷ qua cho thấy tiềm năng kinh tế lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành có điều kiện tự nhiên phù hợp cho chim yến phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể, dẫn đến nhiều thách thức về chất lượng sản phẩm, môi trường sống của chim yến, và khả năng truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu. Trước thực trạng đó, việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết nhằm: Đảm bảo quy hoạch vùng nuôi yến phù hợp với điều kiện sinh thái từng địa phương; Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nhà yến, quản lý đàn yến và chế biến tổ yến; Thiết lập chuỗi giá trị ngành yến từ nuôi, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ, gắn với tiêu chuẩn quốc gia trong tiêu thụ nội địa và tiêu chuẩn quốc tế trong sản phẩm xuất khẩu; Tăng cường quản lý nhà nước trong việc cấp mã số nhà yến, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ xuất khẩu; Phát triển thị trường nội địa và quốc tế, hướng đến mục tiêu đưa yến sào Việt Nam trở thành sản phẩm chủ lực quốc gia.

Định hướng chiến lược phát triển bền vững

Quan điểm và định hướng phát triển: Phát triển nghề nuôi chim yến cần dựa trên lợi thế và tiềm năng sẵn có, hướng tới xây dựng đây trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp nguồn thu ngân sách, tạo động lực tăng trưởng GDP và hình thành sản phẩm xuất khẩu cho những địa phương có điều kiện môi trường thích hợp. Ngành nghề này phải được phát triển hài hòa với các lĩnh vực kinh tế khác, bảo đảm sự phát triển đồng bộ và ngày càng đóng góp lớn vào kinh tế - xã hội của đất nước. Quy hoạch nuôi chim yến được thực hiện theo trình tự quy định pháp luật, cập nhật vào Quy hoạch chung của Tinh, Thành phố, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh của từng địa phương, quy hoạch phân khu, đồng thời hỗ trợ thực hiện chương trình phat triển nông nghiệp nông thôn và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp tại các vùng sản xuất kém hiệu quả nhưng có điều kiện tự nhiên phù hợp nuôi chim yến. Một số tỉnh thành chưa có quy hoạch, chúng ta cần khẩn trương cập nhật vào quy hoạch chung của tỉnh thành, quy hoạch phân khu của các địa phương đảm bảo đồng bộ quy hoạch của tỉnh để phát triên nghề nuôi chim yến. Việc phát triển nghề yến phải đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và sản phẩm xuất khẩu. Cần huy động nguồn lực từ người dân, tổ chức và doanh nghiệp để phát triển nghề nuôi chim yến theo định hướng quy hoạch, tạo động lực tăng trưởng bền vững, góp phần nâng GDP và kim ngạch xuất khẩu. Mô hình nuôi và giải pháp thực hiện cần được lựa chọn phù hợp với đặc thù từng địa phương. Liên hệ thực tiễn tỉnh Khánh Hòa: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, với mục tiêu 23 xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngành nghề Yến sào Khánh Hòa cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành nghề Yến sào bền vững, đồng thời tích hợp vào kế hoạch phát triển chung của tỉnh theo định hướng phát triển bền vững. Đồng thời, cần cập nhật nội dung này trong Đề án điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trong các quy hoạch phân khu cấp xã và quy hoạch chi tiết có liên quan. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty Yến sào Khánh Hòa nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần vào mục tiêu chung đưa Khánh Hòa vững bước tiến vào “Thập niên nâng tầm phát triển”, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ 11-12%. Định hướng phát triển phải bảo đảm tính bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời giữ gìn, phát triển nguồn lợi tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cần kết hợp chặt chẽ nuôi chim yến trên đảo với phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với nghề nuôi chim yến trên cơ sở tiếp cận khoa học, áp dụng phương pháp quản lý tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo mối liên kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi chim yến một cách bền vững và hiệu quả.

Chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến: Bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo thiên nhiên: Bảo vệ và duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của quần thể chim yến tại các đảo thiên nhiên; Gắn kết bảo tồn với phát triển kinh tế địa phương thông qua khai thác yến sào bền vững; Xây dựng cơ sở dữ liệu DNA và hệ thống theo dõi biến động quần thể. Chú trọng thực hiện các Dự án bảo tồn và phát triển chim yến đảo thiên nhiên. Quy hoạch và quản lý vùng nuôi: Định hướng phát triển ngành nghề nuôi chim yến của các tỉnh, thành phố thực hiện trên cơ sở quy hoạch chặt chẽ, tránh các hiện tượng xây dựng nhà yến theo lối tự phát, không tuân thủ quy hoạch có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành nghề chung và lợi ích của mỗi thành viên. Tại các tỉnh thành, tiến hành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các xã có điều kiện phát triển ngành nghề nuôi chim yến. Ban hành quy chuẩn xây dựng, vận hành nhà yến thân thiện môi trường. Ứng dụng khoa học - công nghệ: Nâng cao trình độ khoa học công nghệ nuôi chim yến tại Việt Nam. Tích lũy có hệ thống kinh nghiệm ngành nghề, giải pháp kỹ thuật, trên cơ sở đó hình thành và bảo vệ những bí quyết kỹ thuật công nghệ ngành nghề nuôi chim yến. Nghiên cứu khoa học chuyên sâu lĩnh vực công nghệ chế biến sản phẩm đầu ra đảm bảo tích lũy giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ứng dụng IoT, AI trong giám 24 sát nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh dẫn dụ. Nghiên cứu chế phẩm sinh học, công nghệ xử lý chất thải để giảm tác động môi trường. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành nuôi chim yến. Chế độ đào tạo chuyên nghiệp theo từng ngạch bậc chuyên môn đáp ứng theo từng khâu, bộ phận của ngành nghề nuôi chim yến. Phát triển chuỗi giá trị và thương hiệu: Đa dạng hóa sản phẩm từ tổ yến: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm. Sản xuất sản phẩm với công nghệ chế biến đặc sắc yến sào Việt Nam trên cơ sở thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và bí quyết cổ truyền của bản sắc truyền thống yến sào Việt Nam. Xây dựng làng nghề truyền thống nuôi chim yến với đặc trưng nhà yến kết hợp vườn sinh thái tạo nên những khu tham quan du lịch mang bản sắc văn hóa Á Đông. Đây là chương trình phát triển kinh tế kết hợp phát triển du lịch có ý nghĩa về bảo vệ môi trường sinh thái và tạo nhiều việc làm cho nhân dân. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm yến sào Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng thương hiệu mạnh quốc gia, chất lượng cao, vượt trội “Yến sào Việt Nam” có vị thế thương trường quốc tế. Khả năng cạnh tranh cao so với sản phẩm các nước Indonesia, Malaysia, Thailan. Liên hệ thực tiễn tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất “Phát huy vai trò chỉ đạo, đóng góp kinh tế của các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa “Phát triển sản phẩm đặc thù, sản phẩm chủ lực đạt thương hiệu quốc gia và cấp tỉnh”. Hợp tác và hội nhập quốc tế: Mở rộng hợp tác nghiên cứu với các viện, trường đại học, tổ chức quốc tế. Tham gia các hiệp định thương mại, tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.

Giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến: Giải pháp về khoa học công nghệ: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công ty Yến sào Khánh Hòa chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên Yến sào Khánh Hòa, nâng tầm thương hiệu Yến sào Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật: Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ thuật nuôi chim yến cho nông dân; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phổ biến kiến thức một cách hệ thống, thường xuyên. Ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường khu vực nuôi. Áp dụng mô hình nuôi chim yến 3 trong 1: Ấp nở và nuôi nhân tạo để chủ động nguồn giống; Nhân đàn và di đàn chim yến; Dẫn dụ chim yến từ tự nhiên. 25 Thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thường xuyên về: Số lượng quần thể chim yến, nhà yến, sản lượng tổ yến; Nhu cầu thị trường tiêu thụ yến sào; Qua đó, định hướng phát triển nuôi chim yến hiệu quả cho người dân. Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: Xây dựng cẩm nang kỹ thuật nuôi chim yến, quy trình vệ sinh, khử trùng và phòng dịch tại các cơ sở nuôi. Bảo tồn và khai thác nguồn gen quý: Bảo vệ nguồn gen chim yến đảo có giá trị kinh tế cao; Áp dụng kỹ thuật nhân đàn, di đàn đến các hang đảo yến mới tại vùng ven biển Duyên hải. Điều tra, đánh giá định kỳ: Thực hiện khảo sát tổng thể về điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn lợi và kinh tế - xã hội để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê phục vụ quy hoạch phát triển nghề nuôi chim yến theo xã. Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với các thành quả nghiên cứu, sáng chế, bí quyết kỹ thuật trong ngành nuôi chim yến. Giải pháp về nguồn thức ăn, môi trường sinh thái: Do nguồn thức ăn của chim yến chủ yếu là các loại côn trùng tự nhiên, do đó việc cần quy hoạch, phát triển vùng kiếm ăn cho chim yến. Phục hồi và phát triển diện tích trồng rừng, kết hợp trồng mới hàng năm. Tăng cường trồng các loại cây dẫn dụ côn trùng như: cây keo dậu, cây hông, cây sung, cây ăn quả,… xung quanh nhà yến và khu vực lân cận cở sở nuôi chim yến. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhà nuôi yến hiện tại các vùng phân bố chim yến, vùng kiếm ăn của chim yến, đặc biệt bản đồ phân bố chim yến. Trên cơ sở này giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách, định hướng phát trển cơ sở nuôi chim yến. Cấm xâm nhập trái phép vào hang yến, Bảo vệ môi trường, vệ sinh khử trùng xung quanh hang đảo yến. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý quy trình kỹ thuật vệ sinh khử trùng, phòng dịch tại các cơ sở nuôi chim yến. Phát triển nghề nuôi chim yến không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần cân bằng hệ sinh thái. Việc chim yến ăn côn trùng rầy nâu, rầy xanh giúp bảo vệ mùa màng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững. Giải pháp bảo vệ quần đàn chim yến: Tiếp tục thực hiện Công điện số 595/CĐ- TTg ngày 30/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn bắt chim yến trái phép, trong đó tập trung: (i) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, tiêu thụ chim yến, kịp thời tố giác những hành vi săn bắt chim yến trái 26 phép; (ii) thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, tháo dỡ, thu hồi các phương tiện, dụng cụ bẫy, bắt trái phép; (iii) xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, bẫy, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái pháp luật; tổ chức triệt phá dứt điểm các tụ điểm buôn bán các loài chim hoang dã, chim yến trái pháp luật trên địa bàn.

Liên hệ thực tiễn tỉnh Khánh Hòa: UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 11840/UBND-KT ngày 13//11/2023, công văn 13474/UBND-KT ngày 20/12/2023, Công văn số 4601/UBND-KT ngày 26/9/2025 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trên địa 27 bàn tỉnh. Để ngăn chặn tình trạng săn/bẫy bắt, mua bán chim yến trái phép góp phần bảo tồn và phát triển quần thể chim yến cũng như các loài chim yến hoang dã trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: Các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 595/CĐ-TTg ngày 30/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến; chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại văn bản số 13474/UBND-KT ngày 20/12/2023 về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép và quản lý nuôi chim yến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi năm 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định 14/2021/NĐ-CP nhàu 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, nhất là các quy định về cấm săn bắt chim yến trái phép nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chim yến, đặc biệt tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: khu vực thường xuyên diễn ra bẫy bắt chim yến, nhà hàng, quán ăn… UBND các xã, phường: Trước mắt, khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim yến, hoàn thành trước ngày 05/10/2025 (thành phần gồm: lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách lĩnh vực chăn nuôi làm Tổ trưởng; đại diện các phòng chuyên môn, cơ quan, đoàn thể của xã; trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và đại diện tổ chức, cá nhân nuôi chim yến trên địa bàn…) và xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm hoạt động hiệu quả, linh họat, cơ động; chủ động kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao: nhà hàng, quán ăn, chợ đậu mối, các điểm có dấu hiệu mua bán chim hoang dã trái phép, khu vực thường xảy ra bẫy, bắt chim yến, để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức triệt phá dứt điểm các tụ điểm buôn bán chim hoang dã, trong đó có chim yến trên địa bàn. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo) . Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện “3 không”: Không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ chim yến trái phép. Đồng thời, khuyến khích, động viên người dân tích cực phát hiện, phản ánh và tố giác kịp thời với chính quyền địa phương các hành vị vi phạm như: bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán, tiêu thị chim yến trải pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu lồng ghép nội dung về tài nguyên chim yến đảo và công tác bảo vệ quần thể chim yến vào chương trình giáo dục cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Phòng chống địch hại gây nguy hiểm cho chim yến: Chủ động phòng ngừa các loài thú ăn mồi chim yến như: chim Bồ Cắt, chim Cú Méo, chuột, rắn, tắc 28 kè,... Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng các thiết bị chuyên dụng để ngăn chặn hiệu quả các loài địch hại xâm nhập vào nhà yến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị kinh tế và sinh thái của quần thể chim yến. Khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ, chống săn bắt chim yến và giám sát môi trường sống của chim yến. Tăng cường bảo vệ nhà yến có quần đàn lớn: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các nhà yến có số lượng chim lớn để phòng ngừa dịch bệnh và các nguy cơ gây hại. Áp dụng quy trình kỹ thuật vệ sinh, khử trùng và phòng dịch nghiêm ngặt tại các cơ sở nuôi. Thực hiện khai thác tổ yến khoa học, hiệu quả cần chú trọng bảo vệ quần đàn chim yến phát triển ổn định, bền vững; khi quần đàn suy giảm mạnh, thực hiện dưỡng chim để chim sinh sản tự nhiên và chỉ lấy tổ khi chim con đã bay hết; xây dựng kế hoạch bảo tồn đối với các hang đảo yến có nguy cơ suy thoái quần đàn cao; Thực hiện ấp nuôi nhân tạo chim yến, cứu hộ chim yến non, tạo nguồn giống di đàn đến các hang đảo yến. Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để phát triển quần thể chim yến. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục vận động trong dân: Tuyên truyền, giáo dục nhân dân ý thức bảo vệ đàn chim yến, cấm săn bắt chim yến, bảo vệ môi trường sinh thái, mọi người, mọi nhà cùng nhau bảo vệ và chăm lo cho sự phát triển đàn chim yến là nguồn lợi xuất khẩu to lớn của đất nước. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ nguồn tài nguyên chim yến đảo, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt sự quan tâm của cộng đồng đến hệ sinh thái rừng, vùng đất ngập nước để phát triển nguồn thức ăn cho chim yến. Thực hiện hoàn chỉnh và đầy đủ nhất cẩm nang hướng dẫn nuôi chim yến tại Việt Nam. Qua đó phổ biến kiến thức kỹ thuật nuôi chim yến, giúp người dân thực hiện có hiệu quả. Đưa nội dung tài nguyên chim yến đảo vào chương trình quốc gia giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai trong các trường phổ thông ở các tỉnh ven biển trong cả nước. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về tài nguyên biển đảo, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của cả dân tộc.

Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo chuyên gia kỹ thuật, lao động chuyên môn hóa trong lĩnh vực ngành nghề nuôi chim yến. Nâng cao trình độ các chuyên gia kỹ thuật, thu hút nhân tài phục vụ ngành nghề. Tiến đến thành lập Học viện Yến sào Việt Nam là trường học kỹ thuật chính thống và chuyên sâu về ngành nghề yến sào. Xuất phát từ thế mạnh của yến sào trong nền kinh tế quốc dân, sự bổ dưỡng và có ích cho cộng đồng xã hội, những nguyên lý cho sự phát triển ngành yến sào. Học viện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn hóa trong lĩnh vực yến sào. Giải pháp xây dựng nhà yến tối ưu: Nghiên cứu thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến phù hợp cho từng vùng miền khác nhau, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến, đảm 30 bảo hiệu quả đầu tư nuôi chim yến. Xây dựng mô hình thiết kế nhà yến tiêu chuẩn cho các vùng địa phương, đặc điểm thổ nhưỡng khác nhau. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nuôi chim yến phù hợp cho từng vùng miền, sử dụng trang thiết bị nuôi chim yến phù hợp, tối ưu, tiết kiệm chi phí. Thực hiện 5 bước vận hành ngôi nhà yến: Dẫn dụ chim vào nhà yến, chiêu thức dụ chim ở lại nhà yến, kích thích chim làm tổ trong nhà yến, phát triển bầy đàn chim yến trong nhà yến, nâng cao năng suất sản lượng nhà yến. Chín yếu tố quyết định thành công nhà yến: Vị trí xây dựng nhà yến, thông số kỹ thuật nhiệt độ và độ ẩm trong nhà yến, ánh sáng trong nhà yến, hướng nhà và hướng lỗ chim ra vào, kích thước vòng đảo lượn trong nhà, hệ thống giá tổ, hệ thống âm thanh, hệ thống tạo ẩm và thông gió, kỹ thuật vận hành nhà yến. Giải pháp quản trị nhà yến tối ưu: Ứng dụng công nghệ giám sát và điều khiển từ xa: Lắp đặt hệ thống camera quan sát trong nhà yến để theo dõi sự phát triển, biến động của đàn chim yến. Phát hiện kịp thời các thiên địch gây hại như chim Bồ Cắt, cú mèo, chuột, rắn, tắc kè,... Quản lý nhà yến từ xa thông qua kết nối internet, giúp chủ nhà yến giám sát liên tục và đưa ra các giải pháp kỹ thuật kịp thời. Áp dụng các thiết bị tự động điều khiển như: Máy phát âm thanh tiếng chim yến đảm bảo không ảnh hương môi trương xung quanh. Máy tạo độ ẩm, hệ thống thông gió,... Thiết lập quy trình vận hành tiết kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường sống lý tưởng cho chim yến. Giải pháp hợp tác liên kết phát triển: Thúc đẩy mô hình liên kết: Nhà nước: ban hành chính sách, quy hoạch vùng nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, kiểm soát chất lượng sản phẩm yến sào; Nhà nông: trực tiếp đầu tư, vận hành và phát triển các cơ sở nuôi chim yến; Nhà doanh nghiệp: tham gia vào chuỗi giá trị từ thu mua, chế biến đến phân phối sản phẩm yến sào ra thị trường trong và ngoài nước; Nhà khoa học: nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật nuôi, phòng dịch và bảo vệ quần thể chim yến. Phát huy sức mạnh liên kết để phát triển bền vững: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi và ban hành chính sách khuyến khích liên kết. Các bên cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, công nghệ và thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu yến sào Việt Nam. Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau: Thiết lập các tổ chức, hiệp hội nghề nuôi chim yến để làm cầu nối giữa các bên liên quan. Tổ chức hội thảo, diễn đàn, chương trình đào tạo nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Giải pháp hợp tác quốc tế: Thúc đẩy hợp tác toàn diện với các quốc gia có ngành nuôi chim yến phát triển: Tăng cường hợp tác với các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan - những quốc gia có kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong nghề nuôi chim yến. Tập trung vào các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật nhà yến, quản 31 lý quần thể chim yến, và phát triển sản phẩm sau thu hoạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nghề nuôi chim yến tại Việt Nam. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Liên kết với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học để đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên sâu cho ngành nuôi chim yến. Tổ chức các chương trình trao đổi chuyên gia, hội thảo quốc tế, khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật cho đội ngũ trong nước. Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao: Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ tiên tiến như: Thiết bị sử dụng trong nhà yến; Hợp chất, dung dịch dẫn dụ chim yến; Công nghệ chế biến tổ yến, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, và giải pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tăng cường năng lực nội địa hóa công nghệ, giúp Việt Nam chủ động trong sản xuất và phát triển ngành nghề. Giải pháp chế biến nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch: Ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường: Áp dụng các dây chuyền chế biến tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của tổ yến. Thực hiện công nghệ xanh , công nghệ tuần hoàn với giải pháp thân thiện môi trường, giảm thiểu chất thải và khí thải trong quá trình sản xuất. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới từ yến sào: Đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất các thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ yến sào như: viên nang yến, yến sào bổ sung vi chất,... Tăng giá trị gia tăng cho tổ yến, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Phát triển sản phẩm đặc sắc phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tạo giá trị khác biệt, vượt trội, với chi phí hợp lý và giá cả cạnh tranh. Giải pháp xây dựng thương hiệu phát triển bền vững: Xây dựng thương hiệu quốc gia “Yến sào Việt Nam” có vị thế trên thị trường quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm yến sào từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Tập trung vào chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, và giá trị văn hóa bản sắc truyền thống để tạo sự khác biệt vượt trội và nâng cao giá trị thương hiệu. Bảo hộ thương hiệu theo quy định pháp luật quốc tế: Thương hiệu quốc gia “Yến sào Việt Nam” cần được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo Công ước Quốc tế về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương, tỉnh/thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Chiến lược truyền thông và quảng bá thương hiệu: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tham gia hội chợ quốc tế, triển lãm chuyên ngành, và các sự kiện xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh yến sào Việt Nam. Xây dựng câu chuyện thương hiệu gắn với giá trị văn hóa, thiên nhiên và sức khỏe để tạo sự tin tưởng và yêu thích từ người tiêu dùng toàn cầu. Giải pháp thị trường và xúc tiến thương mại: Phát triển thị trường trong nước và quốc tế: chủ động nghiên cứu thị trường các nước, thực hiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm yến sào thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm yến sào sang thị trường các nước. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành: Thường xuyên tổ chức hội chợ thương mại trong nước và quốc tế để quảng bá sản phẩm yến sào Việt Nam. Tổ chức Hội chợ Yến sào Việt Nam hàng năm tại các địa phương nhằm kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản các nước ASEAN. Thực hiện Nghị định thư 2025: Thị trường Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ tổ yến khoảng 300 tấn mỗi năm là một cơ hội lớn cho ngành yến Việt Nam. Đây là thị trường trọng điểm cần tập trung xuất khẩu chính ngạch, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Việc kết hợp với chuỗi phân phối B2B hiện có cũng sẽ giúp mở rộng kênh tiêu thụ trong nước và quốc tế một cách hiệu quả. Gắn phát triển thị trường với đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng: Đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Tăng cường năng lực cạnh tranh bền vững của thương hiệu yến sào địa phương và thương hiệu quốc gia “Yến sào Việt Nam”. Giải pháp phối hợp quản lý ngành nghề các địa phương: Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương: Thiết lập bộ máy quản lý nhà nước chuyên trách về nghề nuôi chim yến, từ cấp Bộ đến các tỉnh, thành phố, xã/phường. Phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Quy hoạch vùng nuôi chim yến tại các địa phương có tiềm năng: Các tỉnh, thành phố cần xây dựng và ban hành quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2030, phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường và định hướng phát triển kinh tế địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển nghề nuôi chim yến bền vững và hiệu quả. Thực hiện quản lý đăng ký nuôi chim yến theo quy định pháp luật: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký, đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả hoạt động nuôi chim yến. Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào: Nhà nước ban hành tiêu chuẩn chất lượng, quy trình kiểm định và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường tại các vùng nuôi, đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ hệ sinh thái. Thực hiện phân cấp và phối hợp quản lý hiệu quả: Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, địa phương để đảm bảo hoạt động quản lý đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Xây dựng cơ chế pháp lý hỗ trợ phát triển ngành nghề: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và chính sách hỗ trợ phát triển nghề nuôi chim yến. Tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ địa phương thông qua đào tạo, tập huấn chuyên môn.

hạc sỹ Lê Hữu Hoàng- Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Yến Sào Khánh Hòa trình bày ngắn gọn bài tham luận tại Hội thảo



Kiến nghị

Bảo vệ an toàn đàn chim yến đảo quý hiếm là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế mà còn gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, bảo vệ mùa màng cho nghề nông. Cần có chính sách khai thác hợp lý, thu hoạch tổ yến theo hướng dưỡng chim, bảo tồn và phát triển quần thể yến tự nhiên. Đồng thời, việc nghiên cứu khoa học chuyên sâu về tập tính, sinh sản, vòng đời và môi trường sống của chim yến là nền tảng để xây dựng các giải pháp bảo vệ hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn sinh học. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống săn bắt trái phép chim yến, đặc biệt là loài chim yến đảo quý hiếm. Cần ban hành và thực thi nghiêm các quy định pháp luật nhằm xử lý hành vi săn bắt trái phép chim yến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị sinh thái, kinh tế và môi trường bảo đảm an toàn cho đàn chim yến. UBND tỉnh, thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các xã, các cơ quan đơn vị liên quan chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả công điện 595/CĐ-TTg ngày 30/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phân loài chim yến đảo tại khu vực Khánh Hòa, Đà Nẵng (Quảng Nam), Đăk Lăk (Phú Yên), Gia Lai (Bình Định) và Côn Đảo là phân loài chim yến hàng quý hiếm, là nguồn gen đặc hữu của Việt Nam. Vì vậy, nhà nước cần có chính sách và các Dự án bảo tồn, giao nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia về bảo tồn bền vững nguồn gen chim yến quý hiếm của Việt Nam và xây dựng sản phẩm thương hiệu quốc gia. Nghiên cứu các vật liệu xây dựng nhà yến có giá thành hợp lý đảm bảo kỹ thuật, môi trường để giảm chi phí cho người dân đầu tư nuôi yến. Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về âm sinh học, nghiên cứu đặc điểm di truyền ADN, bảo toàn nguồn gen quý của đàn chim yến đảo. Các địa phương cần ban hành và thực hiện chính sách tuyên truyền, trong cộng đồng quan tâm bảo vệ đàn chim yến quý hiếm, bảo vệ môi trường sinh thái, vận động người dân cùng nhau bảo vệ và chăm lo cho sự phát triển đàn chim yến bảo vệ mùa màng cho nghề nông và là nguồn lợi xuất khẩu to lớn của đất nước. Tiến hành quy hoạch chi tiết các tiểu vùng địa phương tại các xã có điều kiện phát triển ngành nghề nuôi chim yến. Công tác khảo sát, quy hoạch phát triển ngành nghề nuôi chim yến tại các địa phương cần được UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, giao các sở, ngành chức năng phối hợp triển khai thực hiện thống nhất, vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội. Cập nhật quy 34 hoạch nuôi chim yến vào quy hoạch phân khu, Quy hoạch nuôi chim yến cần đảm bảo yếu tố sinh học, đảm bảo nguồn giống phân bổ đủ tối thiểu, nguồn thức ăn, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người dân, tuân thủ quy hoạch của tỉnh, thành phố. Cần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành nuôi chim yến. Chế độ đào tạo chuyên nghiệp theo từng ngạch bậc chuyên môn đáp ứng theo từng khâu, bộ phận của ngành nghề nuôi chim yến. Nghiên cứu khoa học chuyên sâu lĩnh vực công nghệ chế biến sản phẩm đầu ra đảm bảo tích lũy giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Thưc hiện Nghị định thư xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc: Tập trung khai thác thị trường có quy mô lớn, chú trọng quản lý chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của thị trường Trung Quốc. Tăng cường công tác quản lý chất lượng hệ thống nhà yến trong nước, bảo đảm sản phẩm yến sào Việt Nam đạt chất lượng đồng đều, ổn định và có khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời, chủ động phát triển các thị trường xuất khẩu mới được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển xuất khẩu yến sào Việt Nam như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia ASEAN. Đặc biệt là thị trường bán buôn lớn tại Hồng Kông (Trung Quốc). Liên kết toàn thể các hộ nuôi chim yến toàn quốc thành một Tổ chức thống nhất tạo thành thế mạnh tổng lực cho sự phát triển bền vững của ngành nghề. Tiếp tục nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ nuôi chim yến lấy tổ, khai thác bền vững nguồn tài nguyên chim yến đảo và chim yến nhà. Kiến nghị Lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo định hướng thực hiện quy hoạch vùng nuôi chim yến và xây dựng chiến lược phát triển (2026 - 2030) cho nghề nuôi chim yến tại địa phương, phát triển đồng bộ giữa tốc độ tăng trưởng các nhà yến với sự gia tăng quần đàn chim yến. Xây dựng và phát triển nghề nuôi chim yến theo định hướng bền vững và hiệu quả cao

