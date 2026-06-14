Cơ thủ Bao Phương Vinh dừng bước tại bán kết World Cup 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bao Phương Vinh là cơ thủ duy nhất của billiards Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu nhưng để thua đáng tiếc trước tay cơ số 1 thế giới thời điểm hiện tại.

Cơ thủ Bao Phương Vinh lọt vào bán kết World Cup 2026 chặng tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có chiến thắng. Ảnh: QUỲNH MAI

Trận bán kết giữa Bao Phương Vinh và Cho Myung-woo (Hàn Quốc) đã diễn ra chiều ngày 14-6 theo giờ Việt Nam. Cả 2 cơ thủ cùng tập trung thi đấu để tìm cơ hội chiến thắng qua đó góp mặt chung kết World Cup 2026 với chặng đấu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là giải đấu dành cho các cơ thủ nội dung carom 3 băng.

Trước đó để vào bán kết, Bao Phương Vinh đã chiến thắng đồng đội Trần Thanh Lực với tỷ số 50-42 tại tứ kết.

Trong trận bán kết, Bao Phương Vinh đã tập trung không mắc lỗi để có những điểm số tốt nhất trước Cho Myung-woo. Dẫu vậy, cơ thủ của Hàn Quốc vẫn là người chơi với ưu thế giành điểm tốt hơn nên vượt lên có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-41 sau 21 lượt cơ tranh tài. Hiện tại, Cho Myung-woo đang là cơ thủ số 1 thế giới nội dung carom 3 băng. Trận bán kết còn lại của giải tại Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc so tài giữa cơ thủ Marco Zanetti và Dick Jaspers.

Với trận thua của Bao Phương Vinh, billiards Việt Nam không có đại diện nào góp mặt ở chung kết tại World Cup 2026 với chặng đấu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở Thổ Nhĩ Kỳ lần này, billiards Việt Nam có các cơ thủ đã thi đấu gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân.

Năm ngoái, Trần Quyết Chiến đã giành quyền vào chung kết Cúp thế giới 2025 tại chặng ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và có ngôi á quân do thua Eddy Merckx (Bỉ) tại trận chung kết.

MINH CHIẾN