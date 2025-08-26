Công cuộc tái thiết của Guardiola tại Man City: Còn nhiều việc phải làm

Manchester City, dưới bàn tay của Pep Guardiola, từng được biết đến với hào quang bất bại, nơi đối thủ gần như không thể hình dung việc đánh bại họ. Nhưng mùa giải này, những bước đi sai lầm đầu tiên đã làm dấy lên câu hỏi liệu Man City có thể lấy lại ánh hào quang từng khiến cả châu Âu run sợ.

Mùa trước, dù trải qua giai đoạn khó khăn, Man City vẫn cán đích ở vị trí thứ ba sau chuỗi 10 trận bất bại kể từ đầu tháng Ba. Tuy nhiên, thất bại trước Crystal Palace ở chung kết FA Cup và trận thua 3-4 trước Al-Hilal tại FIFA Club World Cup đã phơi bày những lỗ hổng. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ lại để lộ sự mong manh bất thường, đặc biệt khi đối mặt với những đường bóng dài vượt tuyến – hệ quả tất yếu từ lối chơi pressing tầm cao đầy rủi ro của Guardiola.

Trận thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn mùa này từng cho thấy dấu hiệu tích cực, nhưng cũng lộ ra điểm yếu khi Man City bị khai thác bởi các pha bóng dài. Điều này tái hiện trong thất bại 2-1 trước Tottenham tại Etihad. Bàn mở tỷ số của Spurs đến từ tình huống Richarlison phá bẫy việt vị, kiến tạo cho Brennan Johnson. Nhưng bàn thứ hai mới thực sự đáng báo động: thủ môn James Trafford, dưới áp lực, thực hiện một đường chuyền sai lầm tới Nico González, dẫn đến bàn thua. Sai lầm này không phải lần đầu, gợi nhớ đến tình huống tương tự khiến đồng đội Josh Brownhill nhận thẻ đỏ trong trận Burnley thua Crystal Palace mùa trước.

Ederson, thủ môn lý tưởng của Guardiola, từng là nhân tố quan trọng với khả năng phân phối bóng xuất sắc bên cạnh kỹ năng bắt bóng truyền thống. Sự thành công của Guardiola phần nào nhờ may mắn khi được làm việc với những thủ môn hàng đầu như Víctor Valdés tại Barcelona, Manuel Neuer tại Bayern, và Ederson tại City. Tuy nhiên, ở tuổi 32, Ederson cho thấy dấu hiệu sa sút. Những sai lầm trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League mùa trước, cùng việc Guardiola ưu ái Stefan Ortega trong một số trận, khiến tương lai của Ederson trở nên bấp bênh, nhất là khi anh được cho là muốn tìm kiếm hợp đồng lớn tại Saudi Arabia.

Điều bất ngờ là lựa chọn thay thế Ederson. Man City được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Gianluigi Donnarumma, thủ môn bị Luis Enrique gạt khỏi kế hoạch tại PSG. Donnarumma là một chuyên gia cản phá, thường tỏa sáng trong các trận cầu lớn, nhưng khả năng phân phối bóng dài của anh kém xa Ederson. Mùa trước, Ederson đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86% dù thực hiện trung bình 5.3 đường chuyền dài mỗi trận, trong khi Donnarumma chỉ đạt 85% với 2.6 đường chuyền dài. Điều này gợi ý rằng Guardiola có thể đang muốn quay về lối chơi chuyền ngắn, kiểm soát bóng nhiều hơn – một sự thay đổi trái ngược với xu hướng bóng đá hiện đại, vốn ưu tiên sự trực diện và ít rủi ro hơn.

Thống kê của Trafford càng đáng lo ngại. Ở Championship – Giải hạng Nhất - mùa trước, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 70% với 4.3 đường chuyền dài mỗi trận, thấp hơn nhiều so với Ederson. Mùa trước đó ở Premier League, con số này chỉ là 62% dù thực hiện tới 6.5 đường chuyền dài. Sai lầm của Trafford trước Spurs cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở tư duy – một điểm yếu khó khắc phục trong hệ thống của Guardiola, nơi thủ môn đóng vai trò như một tiền vệ thứ 11.

Hàng tiền vệ Man City cũng cho thấy sự thiếu ổn định. Trong trận gặp Wolves, Tijjani Reijnders tỏa sáng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88.3%, nhưng trước Tottenham, anh bị áp sát liên tục, khiến tỷ lệ này giảm xuống 81.4%. Hàng tiền vệ của Man City, dù vẫn đầy chất lượng, dường như thiếu sự linh hoạt khi đối mặt với áp lực cao.

Thất bại trước Spurs không quá bất ngờ, khi Man City chỉ thắng 1 trong 5 trận sân nhà gần nhất trước đối thủ này. Nhưng nó cho thấy rằng một chiến thắng đậm trước Wolves chưa đủ để khẳng định Man xanh đã trở lại. Công cuộc tái thiết của Guardiola vẫn đang dang dở. Những câu hỏi về vị trí thủ môn, phong cách chơi bóng và khả năng duy trì sự thống trị vẫn chưa có lời giải. Để lấy lại hào quang bất bại, Man City cần nhiều hơn những chiến thắng thuyết phục – họ cần sự ổn định và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

HỒ VIỆT