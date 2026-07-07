Cuộc chiến giữa các 'vì sao'

Chưa bao giờ một kỳ World Cup lại chứng kiến sự bùng nổ đồng loạt của các siêu sao lớn như năm nay, khi những pha lập công của họ luôn gắn liền với vận mệnh của đội nhà. Ngay trước thềm màn so tài đỉnh cao giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8, HLV Trần Minh Chiến đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình bảo vệ ngôi vương của Lionel Messi và các đồng đội.

HLV Trần Minh Chiến

Sức hút từ những cuộc đối đầu thượng đỉnh

Tính hấp dẫn của World Cup 2026 nằm ở chỗ đó: chưa bao giờ người hâm mộ được chứng kiến một nhóm đông các ngôi sao cùng bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Họ không chỉ dẫn đầu về số lượng bàn thắng mà mỗi pha lập công đều mang tính chất quyết định, gắn liền với hành trình đi tiếp của đội nhà. Cứ chưa kịp dành hết lời khen tặng cho ngôi sao này, khán giả lại phải trầm trồ trước sự tỏa sáng của một ngôi sao khác, tạo nên một dòng chảy hấp dẫn không thể rời mắt.

Vào ngày 8-7, hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 sẽ chính thức diễn ra. Trong đó, tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn cầu chắc chắn là màn so tài phân định thắng thua giữa Argentina và Ai Cập. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết của hai nền bóng đá lớn, mà còn là sân khấu riêng cho cuộc đối đầu duyên nợ giữa hai biểu tượng: Lionel Messi và Mohamed Salah.

Nhận định về trận đại chiến này, HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Cả hai siêu sao này cùng có ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của đội nhà. Trong đó, điều rõ ràng nhất là tầm ảnh hưởng sâu rộng của Messi. Không chỉ sắm vai thủ lĩnh tinh thần dẫn dắt lối chơi, Messi hiện tại vẫn đang là chân sút ghi bàn hàng đầu của nhà đương kim vô địch”.

Lời cảnh tỉnh cần thiết cho nhà đương kim vô địch

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina tại giải đấu năm nay có lúc tưởng như rất dễ dàng với chuỗi 3 trận toàn thắng vang dội ở vòng bảng. Tuy nhiên, trận đấu mới nhất gặp Cape Verde đã kéo các vũ công Tango trở lại với thực tại đầy khắc nghiệt, báo hiệu lắm gian truân đang chờ đón họ ở chặng đường còn lại.

Theo HLV Trần Minh Chiến, trận thắng chật vật trước Cape Verde vừa qua lại là một liều thuốc thử vô cùng cần thiết cho Argentina. Các chàng trai xứ sở Tango đã bị một đội bóng được đánh giá thấp hơn "hành hạ" suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng đoạn kết có hậu cuối cùng vẫn gọi tên Messi cùng các đồng đội.

“Trận thắng trong thế rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở như trên sẽ thức tỉnh các cầu thủ Argentina. Nhà đương kim vô địch vừa trải qua một thử thách không hề đơn giản trước một Cape Verde thi đấu với tinh thần của những chiến binh. Họ không quan tâm đối thủ là ai mà cứ nhập cuộc như thể đó là trận chung kết của cuộc đời họ”, ông Chiến phân tích.

Hàng phòng ngự Argentina lộ những bất ổn ở cuộc so tài với Cape Verde

Khát vọng lật đổ của các "ông kẹ" châu Âu

Bỏ lại sau lưng bài học xương máu mang tên Cape Verde, thử thách tiếp theo của Argentina ở vòng 1/8 là Ai Cập – một đại diện khác cũng đến từ châu Phi. Đội bóng xứ sở Kim tự tháp có nét tương đồng lớn với Argentina khi lối chơi phụ thuộc hoàn toàn vào một "lão tướng" kiệt xuất là Mohamed Salah. Dù vậy, HLV Trần Minh Chiến đánh giá Argentina vẫn ở cửa trên: “Lúc này, tôi nghĩ lực lượng của Ai Cập không còn quá mạnh sau màn thể hiện thiếu thuyết phục từ vòng bảng. Lối chơi của Ai Cập cũng khác nhiều so với Cape Verde và sẽ dễ bị Argentina bắt bài, chế ngự”.

Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của Albiceleste không chỉ dừng lại ở vòng 1/8. Nhìn rộng hơn về cục diện giải đấu, áp lực bảo vệ chiếc cúp vàng của đại diện Nam Mỹ đang lớn hơn bao giờ hết trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đại gia châu Âu.

HLV Trần Minh Chiến nhấn mạnh: “Argentina vẫn rất mạnh, thậm chí họ còn ‘gai góc’ và bản lĩnh hơn so với giải đấu 4 năm về trước. Nhưng các đối thủ xung quanh không đứng yên nhìn họ xưng vương. Những Pháp, Tây Ban Nha, Anh cùng trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc lật đổ nhà vô địch đến từ Nam Mỹ. Đội tuyển nào cũng sở hữu sức mạnh và sự ổn định một cách đáng gờm. Đây sẽ là giai đoạn thử thách thực sự với cá nhân Messi cũng như tập thể Argentina trước những ‘ông kẹ’ của bóng đá châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Thậm chí, ngay cả một Na Uy đang khao khát cũng không từ bỏ giấc mơ lần đầu tiên leo lên đỉnh thế giới”.

HLV Trần Minh Chiến dự đoán Argentina sẽ thắng 1-0 trong 90 phút

QUỐC CƯỜNG