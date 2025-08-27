Cúp Liên đoàn: Grimsby Town sẽ “bắt con cá lớn” Man United

Grimsby Town, với chuỗi sáu trận bất bại khởi đầu mùa giải 2025-26, sẽ tiếp đón Manchester United tại Blundell Park trong khuôn khổ vòng 2 League Cup – Cúp liên đoàn tuần này. Với phong độ trồi sụt của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, liệu Grimsby có thể tạo nên một cú sốc lớn trong lịch sử?

Grimsby, một thị trấn gắn liền với ngành đánh bắt cá, từng là một trong những cảng cá lớn nhất thế giới vào những năm 1950. Trên sân cỏ, Grimsby Town là một trong 20 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất nước Anh (thành lập năm 1878), từng là gương mặt quen thuộc ở giải đấu hàng đầu trước và sau Thế chiến II. Tuy nhiên, kể từ mùa 1947-48, họ chưa từng trở lại giải đấu cao nhất, thường xuyên dao động giữa các hạng hai và bốn.

Thời kỳ đen tối nhất của Grimsby đến vào mùa 2009-10 khi họ rớt khỏi EFL – hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, xuống chơi ở giải không chuyên sau chuỗi 25 trận không thắng – kỷ lục tệ hại của câu lạc bộ. Sau năm mùa giải chật vật, họ trở lại League Two (giải hạng 3) vào năm 2015-16 nhờ chiến thắng trong trận chung kết play-off trước Forest Green Rovers. Tuy nhiên, mùa 2020-21 bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến Grimsby tiếp tục tụt hạng, trước khi nhanh chóng trở lại League Two sau chiến thắng play-off trước Solihull Moors.

Mùa giải 2025-26 chứng kiến Grimsby khởi đầu ấn tượng, bất bại qua năm trận ở League Two (thắng 3, hòa 2) và một chiến thắng 3-1 trước Shrewsbury Town ở vòng một League Cup. Đây là chuỗi bất bại dài nhất của họ ở đầu mùa kể từ năm 1990-91, khi họ giành quyền thăng hạng từ hạng ba.

Ngược lại, Manchester United dưới thời Ruben Amorim đang chật vật. Chưa thắng trong hai trận đầu mùa 2025-26, Amorim ghi dấu với tỷ lệ thắng thấp nhất (36,4%) trong số các huấn luyện viên chính thức của United kể từ Thế chiến thứ hai. Trong 29 trận tại Premier League kể từ khi ông nhậm chức, United chỉ giành được 28 điểm – một thành tích đáng thất vọng.

Grimsby có đủ sức gây bất ngờ?

Grimsby Town thể hiện phong cách chơi tấn công đầy quyết liệt trong mùa giải này. Họ dẫn đầu League Two với 80 cú sút không tính phạt đền và ghi được 8,1 xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) – chỉ kém Crewe Alexandra (9,4). Đội bóng cũng có 156 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, góp phần giúp họ nhận được ba quả phạt đền – nhiều nhất giải. Tổng cộng, Grimsby đã giành được năm quả phạt đền trong sáu trận trên mọi đấu trường, một con số ấn tượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV David Artell, Grimsby áp dụng lối chơi pressing tầm cao hiệu quả. Họ xếp thứ ba trong giải về số lần giành bóng ở khu vực tấn công (40), với bảy lần dẫn đến các cú sút. Đội bóng cũng dẫn đầu về số chuỗi pressing (76), tức các tình huống khiến đối thủ chỉ thực hiện được ba đường chuyền hoặc ít hơn trong phần sân của mình. Chỉ số PPDA (số đường chuyền trung bình của đối thủ trước một hành động phòng ngự) của Grimsby là 7,9, chỉ kém Barnet (7,8), cho thấy họ pressing rất quyết liệt.

Sự bổ sung tiền đạo Jaze Kabia từ Truro City đã mang lại tốc độ và sự sắc bén. Kabia, vua phá lưới của Grimsby với bốn bàn thắng trên mọi đấu trường, cùng với Evan Khouri và Kieran Green – những người đóng vai trò sáng tạo từ tuyến giữa – tạo nên một hàng công đáng gờm. Green, với 11 cơ hội tạo ra, là nhân tố chủ chốt trong lối chơi tấn công.

Hàng thủ của Grimsby cũng rất vững chắc, chỉ để đối thủ tạo ra 4,2 xG qua năm vòng đấu – con số thuộc top ba League Two. Không trận nào trong số năm trận League Two họ để đối thủ sút trúng đích quá ba lần.

Thách thức từ “con cá lớn” Manchester United

Dù phong độ ấn tượng, Grimsby đối mặt với thử thách khổng lồ khi chạm trán Manchester United. Kể từ mùa 2015-16, chỉ có 7 đội League Two đánh bại được các câu lạc bộ Premier League ở League Cup trong 58 lần đối đầu, với bốn chiến thắng đến từ loạt sút luân lưu. Gần đây nhất, AFC Wimbledon vượt qua Ipswich Town ở vòng hai mùa trước nhờ loạt sút luân lưu.

Grimsby từng tạo nên những cú sốc. Năm 2005-06, họ đánh bại Tottenham 1-0 tại Blundell Park với bàn thắng muộn của Jean-Paul Kalala. Trước đó, năm 2001, Grimsby loại Liverpool ngay tại Anfield nhờ bàn thắng ở hiệp phụ của Phil Jevons. Gần đây hơn, họ hạ Southampton 2-1 ở FA Cup 2022-23, nhưng những lần chạm trán khác với các đội Premier League thường kết thúc bằng thất bại nặng nề (như thua Chelsea 1-7 năm 2019-20).

Manchester United, dù sa sút, chưa từng thua một đội hạng 3 ở League Cup, thắng cả 11 trận đối đầu. Tuy nhiên, Man United hiện tại không còn là thế lực bất khả chiến bại. Với phong độ chệch choạc và lối chơi thiếu ổn định, họ trở thành mục tiêu mà Grimsby có thể khai thác.

Grimsby Town bước vào trận đấu với Manchester United với sự tự tin từ chuỗi bất bại và lối chơi tấn công bùng nổ. Dù cơ hội tạo bất ngờ là không lớn, lịch sử đã chứng minh họ có thể làm nên điều kỳ diệu tại Blundell Park. Nếu tận dụng được lợi thế sân nhà và phong độ cao, “Những người đánh cá” hoàn toàn có thể khiến “Quỷ đỏ” phải ôm hận. Liệu Grimsby có thể bắt được “con cá lớn” mang tên Manchester United?

HỒ VIỆT