Cúp VTV9-Bình Điền 2026: VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng đầu tiên

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ninh năm nay sau khi vượt qua đối thủ Ngân hàng Công Thương đầy thuyết phục.

Trà My đã tấn công trước hàng chắn Ngân hàng Công Thương để ghi điểm cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã chơi lượt trận thứ 2 tại giải đấu trước đối thủ Ngân hàng Công Thương. Để hướng tới vị trí nhóm đầu của bảng đấu, các tay đập VTV Bình Điền Long An buộc phải có kết quả tốt nhất trước đối thủ.

Chính vì vậy, từng cầu thủ chủ nhà ra sân đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng sự tự tin cao nhất.

HLV Ngọc Hoa không cần giấu bài trước đối phương mà tiếp tục đưa ra đội hình tối ưu nhất của mình gồm mũi chủ công Trần Thị Thanh Thúy, ngoại binh Regla Martínez Ortiz cùng phụ công Như Anh, Lữ Thị Phương và đối chuyền Nguyễn Thị Trà My.

Trong đó, đội trưởng Võ Thị Kim Thoa vẫn giữ vai trò chuyền hai thực hiện các đường bóng phối hợp triển khai tấn công.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An có niềm vui chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng thấy rằng, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã hạn chế tối đa mắc lỗi khâu phòng thủ bước 1 trong trận này. Do thế, chuyền hai Kim Thoa có bóng để thực hiện phối hợp chiến thuật tới từng vị trí chủ công, đối chuyền giúp VTV Bình Điền Long An đập bóng ghi điểm chính xác.

Bên kia mành lưới, cầu thủ Ngân hàng Công Thương thi đấu với tinh thần thoải mái. Dù không phải đội bóng giữ được nhịp độ trận đấu, tuy nhiên, các học trò của HLV Lê Văn Dũng vẫn khiến hàng chắn của VTV Bình Điền Long An phải tập trung chắn bóng phòng thủ ở nhiều tình huống quan trọng.

Trận đấu đã sớm khép lại với chiến thắng 3-0 cho VTV Bình Điền Long An bằng tỷ số điểm 25/17, 25/16, 25/23. Đây là trận thắng đầu tiên của đội VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Cầu thủ 2 bên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Ngọc Hoa chưa chắc tấm vé vào bán kết. Trong bảng này, đội khách mời Giang Tô (Trung Quốc) đã có suất bán kết đầu tiên. Đội VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu trận quyết định trước đội Binh chủng Thông tin vào ngày 17-5. Chỉ có chiến thắng trong trận đấu trên mới giúp VTV Bình Điền Long An giành được suất vào bán kết giải năm nay.

MINH CHIẾN