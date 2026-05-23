Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 16 sẽ tổ chức tại Đồng Nai

Ban tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền đã tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu lần thứ 16 với điểm tranh tài tại Đồng Nai.

Cúp VTV9-Bình Điền ở lần tổ chức tiếp theo sẽ diễn ra tại Đồng Nai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong buổi bế mạc Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 15-2026, đại diện Ban tổ chức giải đấu đã khẳng định chương trình tranh tài lần thứ 16 của giải đấu này sẽ diễn ra tại Đồng Nai. Đồng thời, thời điểm tổ chức dự kiến vào năm 2028.

Năm nay, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 là lần thứ 15 được tổ chức. Chương trình tranh tài được diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh. Giải đấu thu hút 8 đội bóng tham dự gồm VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Giang Tô (Trung Quốc).

Giải đấu đã chứng kiến trận chung kết là cuộc so tài giữa đội VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) vào tối ngày 23-5.

Cúp VTV9-Bình Điền đang là giải bóng chuyền nữ quốc tế duy nhất được tổ chức tại Việt Nam dành cho đội bóng ở cấp độ câu lạc bộ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu đang giữ được uy tín về công tác tổ chức cũng như là sân chơi tạo được sự cạnh tranh chuyên môn hấp dẫn cho các đại diện của Việt Nam trước khách mời quốc tế.

Trong quá khứ, Đồng Nai từng tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền vào năm 2011. Ở lần tổ chức trên, đội Binh chủng Thông tin đã vô địch sau khi thắng Vietsovpetro tại trận chung kết.

Trong nhiều lần Cúp VTV9-Bình Điền tổ chức, nhiều khách mời quốc tế đã tới Việt Nam thi đấu từ các nền bóng chuyền Thái Lan, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Mỹ, Kazakshtan, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên…

MINH CHIẾN