Đà Nẵng hướng đến trung tâm văn hóa – sáng tạo – du lịch

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến, nhằm hoàn thiện các định hướng và giải pháp để cụ thể hóa mục tiêu về phát triển văn hóa

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện các định hướng và giải pháp để cụ thể hóa mục tiêu về phát triển văn hóa của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm Đà Nẵng phấn đấu trở thành là trung tâm văn hóa – sáng tạo – du lịch hàng đầu khu vực.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho hay, những năm qua, ngành văn hóa thành phố luôn được quan tâm phát triển, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Mục tiêu đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistis, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống đẳng cấp khu vực châu Á.

Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 150 đại biểu

Con đường để đạt mục tiêu đó được xác định phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, văn hóa phải trở thành động lực quan trọng, phù hợp với điều kiện kinh tế chính trị - văn hóa - xã hội của thành phố trong thời điểm mới, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Nhằm phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, trên cơ sở các quan điểm của Đảng về văn hóa, Sở VH-TT-DL đã dự thảo Nghị quyết xác định các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với 6 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng có những tiếp cận mới phù hợp với không gian văn hóa mới như: Xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện; Thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa vùng Đông và Tây thành phố; Tổ chức hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy địa bàn cơ sở, người dân làm trung tâm; Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trên nền tảng văn hóa số trở thành động lực mới của tăng trưởng kinh tế; Sử dụng một từ ngữ, tên gọi, sản phẩm mang tính Đà Nẵng trong thời kỳ mới như “Ấn tượng Đà Nẵng, “Thành phố di sản - sáng tạo - bản sắc”, “Mô hình khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo”,…

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, nhiều tham luận được trình bày bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiều nội dung cốt lõi được trao đổi, thảo luận như: Những tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng; Những nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực cần được tháo gỡ; Cách thức khai thác, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, trong không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng; Định hướng và các giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa TP Đà Nẵng.

Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để xây dựng và tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

