Đà Nẵng thoát thua HAGL nhờ siêu phẩm từ cự ly 40m ở phút 90+7

Cú vung chân thành bàn thắng “vàng” từ khoảng cách 40m của hậu vệ Vũ Văn Sơn ở phút 90+7 đã giúp đội chủ nhà Đà Nẵng cầm hòa HAGL với tỷ số 3-3 tại vòng 16 V-League 2025-2026.

Các cầu thủ Đà Nẵng và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phút 90+7, khi Đà Nẵng tổ chức đợt tấn công cuối cùng của trận đấu, Văn Sơn nhận bóng từ khoảng cách 40m. Nhận thấy phía trước là khoảng trống lớn, cầu thủ của Đà Nẵng vung chân sút xa đưa bóng đi xoáy về phía góc xa khung thành HAGL. Thủ môn Trần Trung Kiên dù nhìn thấy bóng nhưng không kịp phản xạ để cứu thua. Sân Chi Lăng vỡ òa cảm xúc với bàn thắng quân bình tỷ số 3-3 của Văn Sơn ngay phút bù giờ cuối cùng.

Trước đó, Đà Nẵng đã khởi đầu rất tốt với bàn thắng mở tỷ số của Phạm Đình Duy ở phút 11. Nhưng đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn lại bất ngờ thi đấu trùng xuống trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Để rồi, đội chủ nhà lần lượt bị Jairo Filho sút phạt thành bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 61 và Trần Gia Bảo băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 67.

Khi đang rơi vào thế bế tắc, Đà Nẵng đón nhận bàn gỡ hòa 2-2 nhờ việc Jairo của HAGL đá phản lưới nhà ở phút 73. Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở cuối trận khi chính Jairo chuộc lỗi bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho HAGL, đồng thời hoàn tất cú đúp cá nhân trong trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đến dự khán trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng phố Núi thì ở phút bù giờ cuối cùng, siêu phẩm sút xa của Văn Sơn đã giúp Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà.

Với kết quả hòa này, Đà Nẵng vẫn xếp vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 12 điểm, nhưng đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đội đứng trên là Thanh Hóa. Trong tay thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn trận đấu bù với CAHN vào ngày 23-3 để hy vọng bức tốc trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, HAGL tiếp tục đứng hạng 11 khi có 15 điểm, vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi cạnh tranh với các đối thủ thuộc nhóm dưới.

HỮU THÀNH