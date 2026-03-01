Đại diện AFC gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam

Các cầu thủ Việt Nam đã bước sang buổi tập luyện thứ hai tại Perth (Australia) để chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026. Toàn đội tích cực hoàn thiện các nội dung chuyên môn, hướng tới giải đấu sắp tới với tinh thần tập trung và quyết tâm cao.

Đại diện AFC trao kỷ niệm chương đến đội tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 1-3, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên cho biết: “Tôi và toàn đội đang rất cố gắng cho giải đấu lần này. Trước đó, chúng tôi đã có 7 ngày tập huấn tại Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để rút ra bài học kinh nghiệm qua từng trận đấu và chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào giải”.

Từng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, Ngọc Minh Chuyên đánh giá những trải nghiệm quốc tế trước đây là hành trang quan trọng: “Tôi đã tham gia vòng chung kết U20 nữ châu Á – một giải đấu rất khó khăn. Tôi được thi đấu với các đội tuyển trẻ có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt là các cầu thủ trẻ Nhật Bản. Qua đó, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để hướng đến giải đấu bóng đá nữ hàng đầu châu lục như vòng chung kết lần này”.

Bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục được trao cơ hội trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ trẻ khẳng định: “Tôi rất vinh dự khi được Ban huấn luyện tin tưởng. Tôi sẽ nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa. Đây là một giải đấu lớn và sẽ là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi".

Chân sút trẻ Minh Chuyên.

Vào buổi sáng cùng ngày, toàn đội đã có buổi gặp mặt đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại khách sạn lưu trú để nghe phổ biến các thông tin chung về giải đấu, đồng thời cập nhật những điểm đáng chú ý trong Luật thi đấu. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đảm bảo đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài với sự chủ động và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Đây cũng là buổi gặp thường xuyên của AFC với các đội tham dự vòng chung kết. Cũng tại buổi gặp, đại diện AFC đã trao kỷ niệm chương đến đội tuyển nữ Việt Nam.

ĐOÀN NHẬT