Đang cháy lớn kho chứa nằm cạnh trạm xăng dầu ở TP Mỹ Tho

Sáng 15-2, ghi nhận của phóng viên Báo SGGPO, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và rất nhiều xe chữa cháy đến xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để triển khai phương án chữa cháy một kho chứa cám đang cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Trung An nhận tin báo cơ sở M.T (xã Trung An, TP Mỹ Tho) có đám cháy phát ra từ kho chứa cám của cơ sở này.

Điều đáng nói, kho chứa cám này nằm cạnh một trạm xăng dầu.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do kho chứa cám nên đám cháy không bốc cao mà cháy âm ỉ, rất khó dập tắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục chữa cháy.