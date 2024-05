Đang giao lưu trực tuyến: Nhiều thông tin hấp dẫn về tuyển sinh khối ngành kỹ thuật – công nghệ

Chào Huy Hoàng!

Ngành điện, điện tử là một trong những ngành mạnh trong khối kỹ thuật công nghệ của trường, đây là ngành đã được kiểm định AUN-QA, sinh viên của nhà trường tốt nghiệp ngành này được doanh nghiệp đánh giá rất cao trong tuyển dụng. Học ngành này, sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, đi thực tập tại nước ngoài và được cấp học bổng học lên trình độ cao hơn ở các nước phát triển...

Ngoài ra, IUH sở hữu rất nhiều phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại do tập đoàn đa quốc gia tài trợ, do đó sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp cận ngay với công việc ngoài thực tế. Do đó, việc chọn học tại IUH là một lựa chọn tốt, nhà trường sẽ không làm cho sinh viên phải thất vọng.

Hy vọng được gặp Huy Hoàng tại IUH.