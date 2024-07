Đang giao lưu trực tuyến: Thí sinh làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

Đối với thi tốt nghiệp THPT, điểm liệt là 1 điểm, và đối với việc bị điểm liệt thì thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp THPT. Do đó, lúc này thí sinh sẽ khộng thể xét đại học do chưa tốt nghiệp, còn đối với thí sinh tự do thì phải phụ thuộc vào quy chế của các trường đại học.

Th.S Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG