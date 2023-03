Đang giao lưu trực tuyến Xuất khẩu sản phẩm số

FPT có cung cấp các giải pháp chuyển đổi số và công nghệ điện toán đám mây. Dữ liệu trong kinh doanh là yếu tố mấu chốt để doanh nghiệp phát triển, do đó chúng tôi ứng dụng cả công nghệ bảo mật trên môi trường điện toán đám mây để đảm bảo độ an toàn của dữ liệu (security in Multicloud).

Đơn cử như hệ thống nền tảng bán hàng trên điện thoại cá nhân do FPT Software xây dựng đã giúp Mondelez Kinh Đô (Mondelez) hoạt động xuyên suốt, thống nhất dữ liệu giúp các bộ phận kinh doanh và phòng ban hỗ trợ bán hàng trong công ty vận hành trơn tru, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu đô la mỗi năm. Hay chúng tôi cũng từng tạo ra hệ thống quản trị bán hàng, giúp doanh nghiệp vận hành hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày, tăng trưởng 200% so với cùng kỳ với DMS. Đây là hai giải pháp đều phải hệ thống dữ liệu lên cloud 100% để tối ưu hoá các phương án dữ liệu.

Chị có thể liên lạc với FPT Smart Cloud để được tư vấn chi tiết.