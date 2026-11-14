De Bruyne muốn thoát khỏi Napoli: Gia đình quan trọng hơn bóng đá

Kevin De Bruyne hiện đang tập trung cùng tuyển Bỉ. Ảnh: THX

Sau những bất đồng, khó khăn trong phòng thay đồ và áp lực từ cuộc sống bên ngoài sân cỏ, tiền vệ người Bỉ Kevin De Bruyne muốn rời Napoli trở về quê nhà càng sớm càng tốt. Đáng chú ý, mong muốn này cũng được vợ anh, Michelle, công khai chia sẻ.

Gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2025 sau khi chia tay Manchester City, De Bruyne từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng Italia duy trì vị thế cạnh tranh ở Serie A. Sau 10 năm huy hoàng tại sân Etihad, tiền vệ người Bỉ lựa chọn một thử thách mới, nhưng thực tế tại Naples lại không diễn ra như mong đợi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NINA của Bỉ, Michelle, người kết hôn với De Bruyne năm 2017, đã tiết lộ những khó khăn mà gia đình cô phải trải qua tại Italia.

"Cùng nhau, chúng tôi thường xuyên nghĩ về tương lai. Ngày càng nhiều lần, chúng tôi nói với nhau rằng sẽ trở về sống tại Limburg. Càng sớm càng tốt", Michelle chia sẻ.

Limburg là quê nhà của gia đình De Bruyne tại Bỉ. Dù thừa nhận Naples là thành phố tuyệt vời với thời tiết đẹp và ẩm thực hấp dẫn, Michelle cho biết cuộc sống ở đây không thực sự dễ chịu đối với chồng và ba người con Mason, Rome, Suri.

"Kevin có một cuộc sống rất gò bó ở Napoli. Điều đó chẳng vui vẻ gì với anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không thể thoải mái làm những việc bình thường cùng nhau như một gia đình", cô nói.

Michelle cho rằng sự chú ý quá mức của người hâm mộ khiến gia đình khó có được không gian riêng tư. Điều này hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây tại Manchester.

Cô cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý về sự nghiệp của chồng: "Đến một thời điểm nào đó, bóng đá không còn là tất cả. Nó không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Bạn đã đạt được mọi thứ, làm được mọi việc. Vậy tại sao phải đảo lộn cuộc sống của các con?".

Không chỉ gia đình, bản thân De Bruyne cũng từng bày tỏ sự không hài lòng với quãng thời gian làm việc cùng cựu HLV của Napoli Antonio Conte. Tiền vệ người Bỉ thừa nhận hai người có quan điểm rất khác nhau về bóng đá và anh chưa bao giờ được thi đấu đúng vị trí sở trường.

"Tôi rất vui khi Conte ra đi. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về bóng đá. Tôi chưa bao giờ được chơi ở vị trí sở trường dưới thời ông ấy", De Bruyne thẳng thắn chia sẻ.

Tiền vệ người Bỉ cũng nhấn mạnh bóng đá cần mang lại niềm vui, điều mà anh cảm thấy thiếu hụt trong giai đoạn làm việc với nhà cầm quân người Italia.

De Bruyne ký hợp đồng hai năm với Napoli khi chuyển đến Italia. Tuy nhiên, khả năng anh tiếp tục gắn bó với đội bóng trong mùa giải tới vẫn chưa được bảo đảm.

Napoli mất một ngôi sao, nhưng De Bruyne cần tìm lại niềm vui

Có một nghịch lý trong câu chuyện của De Bruyne: sau khi dành cả thập kỷ để chinh phục bóng đá Anh và trở thành biểu tượng tại Manchester City, anh lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hạnh phúc ở một môi trường mới.

Napoli không thiếu sức hút. Đó là đội bóng giàu truyền thống, có lượng cổ động viên cuồng nhiệt và một thành phố sống cùng bóng đá. Nhưng chính sự cuồng nhiệt ấy đôi khi trở thành áp lực, nhất là với những cầu thủ đã quen với cuộc sống tương đối riêng tư như De Bruyne.

Vấn đề lớn hơn nằm ở sự không tương thích về chuyên môn. Một tiền vệ sáng tạo, có khả năng điều tiết nhịp độ, tung ra những đường chuyền quyết định và tổ chức tấn công như De Bruyne cần được đặt trong hệ thống phát huy tối đa phẩm chất. Nếu phải thi đấu trái sở trường, thường xuyên thích nghi với cách tiếp cận thiên về phòng ngự, giá trị của anh khó được thể hiện trọn vẹn.

Tất nhiên, không thể chỉ nhìn vào những lời phàn nàn để kết luận Napoli đã sai khi sử dụng De Bruyne. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi mọi cá nhân phải thích nghi với tập thể. Nhưng sự thích nghi cũng cần có giới hạn, đặc biệt khi một cầu thủ đã bước sang tuổi 35 và không còn nhiều thời gian để chờ đợi một dự án phù hợp.

Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này lại đến từ Michelle. Khi người thân của một ngôi sao công khai mong muốn trở về quê nhà, đó có thể là dấu hiệu cho thấy những khó khăn đã vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ. Với De Bruyne, gia đình, sự riêng tư và cảm giác thoải mái có lẽ đang trở nên quan trọng hơn những bản hợp đồng đắt giá.

Napoli có thể vẫn cần kinh nghiệm và đẳng cấp của De Bruyne, nhưng giữ chân một cầu thủ không còn tìm thấy niềm vui chưa chắc là giải pháp tốt nhất.

Một sự nghiệp lẫy lừng không nhất thiết phải kết thúc bằng một danh hiệu hay bản hợp đồng cuối cùng. Đôi khi, được trở về nhà, chơi bóng trong môi trường phù hợp và tận hưởng những năm tháng cuối cùng bên gia đình mới là chiến thắng đáng giá nhất.

PHẠM QUANG