Điền kinh TPHCM giành HCV giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024

Đội tiếp sức nam TPHCM đã giành HCV quý giá tại Đà Lạt lần này. Ảnh: Vietcontent

Ngày thi đấu thứ 2 của giải (13-9), các đội tiếp sức tiếp tục vào tranh tài những nội dung hấp dẫn nhất. Trên đường chạy chung kết 4x200m nam, điền kinh TPHCM với đội hình Bùi Hồng Anh, Nguyễn Anh Bằng, Nguyễn Đăng Khoa và Châu Nguyên Phú đạt kết quả tốt nhất là 1’25”70 để giành HCV đầy cảm xúc. Bước vào thi đấu, các đội đều quyết tâm cao và sự so kè giữa từng chân chạy là sít sao nhưng VĐV TPHCM đã là người chiến thắng chung cuộc. Trong cuộc đấu, đội tiếp sức Hà Nội với đội hình Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Văn Quyết đã chậm hơn TPHCM nên xếp vị trí á quân (1’26”20). Tại chung kết, đội tiếp sức nam Công an Nhân dân bị loại do phạm quy nên không đạt được kết quả chung cuộc.

Trong lúc đó, tổ tiếp sức 4x200m nữ của TPHCM đã không vào nhóm giành huy chương do chỉ đạt thành tích 1’39”10 đứng hạng 4. Tại nội dung này, đội tiếp sức nữ Hà Nội gồm Phùng Thị Huệ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Hằng có kết quả 1’36”10, xếp nhất giành HCV.

Tại nội dung tiếp sức 4x800m nữ, tiếp sức Hà Nội đã thi đấu thành công gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Khuất Phương Anh giành HCV (9’21”90). Đội tiếp sức 4x800m Đồng Nai cũng giành được HCV khi Lê Hữu Lộc, Sầm Văn Đời, Trương Nhật Linh, Lương Đức Phước đã chiến thắng trong nội dung bằng thông số 8’17”60.

Trong ngày thi đấu, điền kinh TPHCM đã có kết quả khích lệ là tấm HCB ở tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam- nữ ở nhóm tuổi vô địch trẻ U23 sau khi Trương Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Vũ Đăng Quy, Đào Huỳnh Minh Ánh giành được kết quả 44”70 để xếp vị trí á quân. Vô địch nội dung là đội tiếp sức hỗn hợp nam-nữ Hà Tĩnh (44”30).

Qua 2 ngày thi đấu trong các nội dung, đội điền kinh TPHCM có 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 4. Đứng đầu đang là đội Hà Nội với 5 HCV, 2 HCB còn Hà Tĩnh ở vị trí thứ nhì với 3 HCV, 1 HCB. Hiện lúc này các đơn vị Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh chưa giành được huy chương.

Giải sẽ còn ngày thi đấu cuối 14-9 trước khi kết thúc. Trong ngày cuối, ban tổ chức sẽ tiến hành tranh tài 3 nội dung của hệ vô địch (tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ; tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ; tiếp sức 4x800m hỗn hợp nam-nữ) và 4 nội dung dành cho vô địch trẻ U23.

MINH CHIẾN