Điều kiện nào để U17 Việt Nam vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026

Kết thúc lượt trận thứ hai giải U17 Đông Nam Á 2026, cục diện bảng A đang có nhiều lợi thế cho các cầu thủ Việt Nam, trong khi đó đội chủ nhà Indonesia đối diện nguy cơ bị loại.

U17 Việt Nam tạo ấn tượng qua hai trận thắng thuyết phục trước Malaysia và Timor Leste. Ảnh: VFF

Sau 2 trận thắng trước U17 Malaysia 4-0 và U17 Timor Leste 10-0, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland tạm dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số 14/0. Hiệu số vừa giúp U17 Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc tranh vị trí đầu bảng lẫn tình huống xấu nhất là so hiệu số với các đội nhì bảng khác.

Bất ngờ nhất là trận thắng 1-0 của Malaysia trước Indonesia. Kết quả đã làm cho hai đội này bằng 3 điểm và cùng có hy vọng đua tranh ở lượt trận cuối. Có cùng 3 điểm nhưng Malaysia tạm xếp nhì bảng so hơn Indonesia trong đối đầu và trận cuối rộng hy vọng khi chỉ gặp đội cuối bảng Timor Leste.

Với các cầu thủ Việt Nam, đang có 6 điểm trong tay, chỉ cần một tỷ số hòa trước Indonesia ở lượt cuối là đạt yêu cầu ngôi nhất bảng A. Nếu thua với tỷ số không quá cách biệt thì vẫn nắm trong tay cơ hội đi tiếp. Kịch bản có thể xảy ra là Việt Nam thua Indonesia, đồng thời Malaysia thắng Timor Leste. Khi ấy, 3 đội Việt Nam, Malaysia và Indonesia cùng có 6 điểm. Xét thành tích đối đầu vòng tròn giữa 3 đội này thì có bằng điểm, nhưng U17 Việt Nam đang có lợi thế về hiệu số trong nhóm này nhờ chiến thắng đậm 4-0 trước Malaysia.

Trường hợp U17 Việt Nam thua U17 Indonesia trong khi U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste, khi đó, U17 Indonesia xếp nhất bảng do thắng đối đầu trực tiếp, còn U17 Việt Nam đứng nhì bảng. Khi ấy, Việt Nam sẽ so với các đội nhì bảng khác để tranh vé còn lại dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Nhìn chung, U17 Việt Nam đang có quyền tự quyết ở cuộc so tài với đội chủ nhà Indonesia mà 2 trận thắng 4-0 trước U17 Malaysia và 10-0 trước U17 Timor Leste như mà biểu dương sức mạnh trước cuộc đọ sức với đội chủ nhà.

QUỐC CƯỜNG