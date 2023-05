Điều tra 1 đối tượng bị tố cáo hành vi mua bán thẻ xanh Mỹ

Ngày 17-5, Công an TPHCM đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ một người Việt Nam là thường trú nhân Mỹ bị tố cáo có hành vi mua bán thẻ xanh của mình.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM cũng đã phát đi thông báo về vụ việc.

Theo đó, tuần vừa qua, Công an phường Bến Nghé (quận 1) đã bắt giữ một người Việt Nam là thường trú nhân Mỹ bị tố cáo có hành vi mua bán thẻ xanh.

Đối tượng bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất thẻ xanh của mình cho công an để được công an cấp đơn cớ mất. Sau đó, đối tượng dùng đơn này nộp kèm trong hồ sơ xin boarding foil (giấy phép nhập cảnh một lần) cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM để có thể quay về Hoa Kỳ. Tổng Lãnh sự quán đã thông báo cho Công an phường Bến Nghé về vụ việc và đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết, việc giả mạo lý do mất thẻ xanh hoặc không cung cấp thông tin trung thực cho Lãnh sự Hoa Kỳ hoặc Viên chức Thực thi Pháp luật Liên bang là một hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính mình.

“Chúng tôi khuyến cáo tất cả các thường trú nhân giữ gìn cẩn thận thẻ xanh của mình, cất giữ thẻ ở nơi an toàn và khuyến nghị sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác, chẳng hạn như bằng lái xe Hoa Kỳ hoặc thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TPHCM cũng lưu ý tất cả các đương đơn muốn đến Hoa Kỳ phải luôn xuất trình các giấy tờ hợp lệ và không qua chỉnh sửa. Những đương đơn nộp tài liệu giả mạo có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn”, thông cáo nêu.