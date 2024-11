Điều tra nguyên vụ cháy nhà máy xay xát ở Đồng Tháp

Sáng 23-11, Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Nhà máy xay xát Phước Hưng (ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành) vào tối 22-11.