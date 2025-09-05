Diogo Dalot nối dài danh sách chấn thương của Man.United

HLV Ruben Amorim trong nỗi thất vọng về khởi đầu kém cỏi của mùa giải mới, lại phải đối mặt với nỗi lo chấn thương trước thềm trận derby Manchester sau khi hậu vệ cánh chủ chốt Diogo Dalot rút khỏi đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Chấn thương của Diogo Dalot làm trầm trọng thêm vấn đề của Man.United trước trận derby Manchester.

Dalot đã chơi trọn vẹn 90 phút khi quả phạt đền của Bruno Fernandes ở phút bù giờ giúp Man.United giành chiến thắng 3-2 trước Burnley tại vòng đấu gần nhất của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sau khi cùng Bồ Đào Nha tham dự vòng loại World Cup với Armenia và Hungary, cầu thủ 26 tuổi này đã trở lại Manchester sau khi được chẩn đoán chấn thương cơ. Dalot sẽ được đội ngũ y tế tại Carrington đánh giá trong tuần này, hy vọng có thể cùng với đội bóng của Amorim đối đầu với Man.City tại sân vận động Etihad, trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế vào ngày 14-9.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ sáu trận đấu vào cuối mùa giải trước vì chấn thương bắp chân, chỉ có thể chơi năm phút cuối cùng trong trận thua Tottenham ở chung kết Europa League tại Bilbao. Tuy nhiên, anh đã đá chính ba trong bốn trận đấu của Quỷ đỏ cho đến nay trong mùa giải mới, và vào sân thay người ở hiệp hai trong trận hòa 1-1 với Fulham tại Craven Cottage.

Trước đó, HLV Amorim cho biết ông hy vọng sẽ có tin tốt sau khi tiền đạo Matheus Cunha và tiền vệ Mason Mount đều dính chấn thương trong trận đấu với Burnley, vì Man.United đang cần họ để cạnh tranh trở lại. Cunha, tân binh trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, phải rời sân trong hiệp một trận thắng 3-2 tại Old Trafford do chấn thương gân kheo. Mount, người đã có 45 phút đầu tiên thi đấu tốt, đã không trở lại trong hiệp hai và được thay thế bởi Kobbie Mainoo.

Bộ đôi này sẽ được đội ngũ y tế của Quỷ đỏ đánh giá và Amorim - người đã rất thất vọng khi Cunha ngã xuống ôm chân đến nỗi phải kiềm chế để không đá một chai nước - cho rằng việc họ phải ngồi ngoài trong thời gian dài sẽ là một tổn thất lớn.

LINH SƠN