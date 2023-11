Đoàn kết để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta trở thành sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định giúp đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau 37 năm đổi mới, 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc hiện nay và phường Hòa Hiệp trước đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy, cán bộ và nhân dân Khu dân cư số 10 đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đạt được rất nhiều kết quả đáng mừng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khu dân cư số 10 gần chân đèo Hải Vân, gần biển, gần ga đường sắt của TP Đà Nẵng. Khi TP Đà Nẵng đang tiến hành xây dựng, quy hoạch lại, không tránh khỏi những khó khăn. Trong đó, có những vấn đề xáo trộn trong cuộc sống, cũng có những hộ di dời, ảnh hưởng đến môi trường, sinh kế, Chủ tịch Quốc hội mong bà con cảm thông, đồng hành cùng TP Đà Nẵng chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Dự án Cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng. Đây là cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP Đà Nẵng và khu vực, thúc đẩy kết nối kinh tế trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu hết sức quan tâm đến ý kiến của bà con từ sinh kế đời sống cũng như việc tổ chức tốt để thực hiện dự án.

“Ngay từ đầu phải sâu sát có chính sách hỗ trợ thích đáng cho những hộ khó khăn, nhất là những hộ di dời để nhường lại đất tạo không gian cho việc phát triển cảng từ đô thị cảng, khu vực logistics, thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước pháp luật.

Khi thu hồi đất để phát triển kinh tế thì đất đai sản xuất của bà con giảm đi, vì vậy sinh kế đời sống phải đổi như thế nào. Trước đây chủ yếu là nghề nông và biển, giờ chuyển sang du lịch, dịch vụ, nghề thủ công… để chúng ta giữ vững và nâng cao đời sống”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn khu dân cư tiếp tục làm tốt 5 đoàn kết trong khu dân cư. 5 đoàn kết trọng điểm là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa và tương thân, tương ái.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nói chung và Khu dân cư số 10 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, góp phần tích cực thực hiện 2 mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu ra. Đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ông Phạm Bá An, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 10 phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, khu dân cư 10 có 2 tổ dân phố 21 và 22 với 234 hộ dân, 886 nhân khẩu. Là một khu dân cư gần chân đèo Hải Vân, gần biển, gần ga. Nghề nghiệp chủ yếu là công nhân, hưu trí, số còn lại buôn bán, lao động phổ thông. Sau gần 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, sinh động, đã cổ vũ, động viên tinh thần của nhân dân hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Thường xuyên quan tâm đến các gia đình diện hộ nghèo, gia đình gặp rủi ro không may mắn để hỗ trợ lương thực, chia sẻ tinh thần làm động lực để họ vươn lên, vượt qua giai đoạn khó khăn. Khu dân cư 10 còn thường xuyên đề xuất lên cấp trên, xin ý kiến về những vướng mắc của bà con khu dân cư, từ đó lãnh đạo có hướng giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. Đặc điểm nổi bật của khu dân cư 10 là sự đoàn kết trong toàn dân, mỗi hoạt động đều nhận được sự tham gia đông đảo của nhân dân.

Theo ông Hồ Công Nghĩa (tổ 21, phường Hòa Hiệp Bắc), nhiều hộ dân đã nhường đất để xây dựng Bến cảng Liên Chiểu. Bà con mong hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương sau khi dự án hoàn thành...

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Thành phố trao quà tặng các gia đình người có công, gia đình chính sách tại địa phương; chứng kiến lễ trao số tiền 5 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” để xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn TP Đà Nẵng.