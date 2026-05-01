Đoàn thể thao bãi biển Việt Nam đã về nước

Các thành viên cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam chính về nước sau khi đã kết thúc tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Những thành viên cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam đã về quê nhà kết thúc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 1-5, Đoàn thể thao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc hành trình tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 được tổ chức ở thành phố Tam Á (Trung Quốc) vừa qua. Hành trình trở về lần này có Trưởng đoàn Lê Thanh Hà, các cán bộ cùng thành viên đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam.

Trước đó, các đội tuyển thể thao của Việt Nam đã rời Trung Quốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Trưởng đoàn Lê Thanh Hà cho biết tinh thần của thành viên Đoàn thể thao tốt sau hành trình di chuyển về nước. Tại kỳ Đại hội năm nay, chúng ta đặt mục tiêu giành từ 1-2 HCV. Kết thúc thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng thành tích là 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Các môn mang về HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam là bóng ném bãi biển nữ (1 HCV) và điền kinh bãi biển (2 HCV). Trong Đại hội ở Trung Quốc năm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 90 thành viên.

Trước đó vào tối ngày 30-4, Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự Lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Tại đây, các đoàn thể thao đã được chứng kiến đại diện Hội đồng Olympic châu Á – OCA trao cờ đăng cai cho đại diện chủ nhà Philippines đối với kỳ Đại hội thể thao bãi biển tiếp theo. Dự kiến, chương trình thi đấu của kỳ tiếp theo tổ chức vào tháng 3-2028 tại thành phố Cebu (Philippines).

