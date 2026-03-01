Đội bóng chuyền nữ TPHCM khởi đầu năm 2026 bằng giải đấu “Đắk Lắk vào mùa” 2026

HLV Trần Hiền và các học trò sẽ ra sân thi đấu giải chính thức đầu tiên trong năm 2026 tại Đắk Lắk để kiểm tra chuyên môn trước giải hạng A toàn quốc 2026.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ thi đấu tại Đắk Lắk để chuẩn bị chuyên môn trước giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội nữ TPHCM cho biết, toàn đội sẽ tham dự giải bóng chuyền giao hữu “Đắk Lắk vào mùa” 2026 được tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 5-3 tới 8-3.

Giải đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà Đắk Lắk, Vĩnh Long, TPHCM và trẻ VTV Bình Điền Long An. Theo chương trình thi đấu, các đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt sau đó chọn ra các cặp đấu để tranh hạng 3 và tranh ngôi vô địch. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 8-3.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM đã hội quân trở lại tập luyện sau nghỉ Tết. HLV trưởng Trần Hiền cho biết đội đủ quân số tập luyện và thực hiện khẩn trương giáo án chuyên môn để sẵn sàng cho thi đấu giải hạng A toàn quốc 2026. Mục tiêu trên hết của đội là nỗ lực vào vòng chung kết, tranh vé thăng hạng giải vô địch quốc gia 2027. Cũng tại năm nay, đội nữ TPHCM sẽ là chủ nhà môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì thế, các cầu thủ và Ban huấn luyện giữ tinh thần quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất theo sự chuẩn bị của mình.

Năm ngoái, đội nữ TPHCM đã nỗ lực thi đấu tuy nhiên không bảo toàn được kết quả do đó xuống hạng khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2025.

Trong năm nay, đội bóng đã có nhiều sự tăng cường lực lượng. Trong đó, đội sở hữu tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh. Cầu thủ này được đội TPHCM tăng cường cho đội VTV Bình Điền Long An tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 tới 30-5 ở Điện Biên

MINH CHIẾN