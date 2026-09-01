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Đội bóng rổ nam Việt Nam lỡ cơ hội vào vòng 2 giải tiền vòng loại Asian Cup 2029

SGGPO

Các tuyển thủ bóng rổ nam Việt Nam tập trung tìm cơ hội ở vòng 1 Giải tiền vòng loại Asian Cup 2029 nhưng chưa thành công.

Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại Mông Cổ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại Mông Cổ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu vòng 1 Giải bóng rổ tiền vòng loại Asian Cup 2029 (Pre-Qualifiers FIBA Asian Cup 2029) tổ chức tại Mông Cổ.

Vòng loại thứ nhất Giải tiền vòng loại Asian Cup 2029 có 18 đội tham gia, được bốc thăm vào 4 bảng đấu. Sau vòng bảng vòng loại thứ nhất, 3 đội có kết quả cao nhất của mỗi bảng được suất đi tiếp vòng 2.

Lần này tuyển tuyển Việt Nam tranh tài tại Mông Cổ trong khuôn khổ Bảng D trước các đối thủ Thái Lan, Mông Cổ và Fiji.

Trận đầu tiên, gặp chủ nhà Mông Cổ, các tay ném của Việt Nam đã thua 64-98. Trận thứ 2, đội khách vẫn giữ sự tập trung, nhưng trước một đối thủ Thái Lan vượt trội hơn chuyên môn nên đã tiếp tục thua 68-109. Trong trận cuối gặp đội Fiji, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục thua 57-69.

Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam đăng ký 12 tuyển thủ dự giải gồm Đinh Thanh Tâm, Đặng Thái Hưng, Võ Huy Hoàn, Huỳnh Trực Nhân, Lê Quang, Lê Khắc Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tâm, Đậu Trung Kiên, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Huỳnh Vĩnh Quang và Nguyễn Hoàng Phúc.

Do để thua 3 trận, đội tuyển Việt Nam xếp cuối Bảng D. Tại bảng này, đội Mông Cổ, Thái Lan, Fiji giành quyền đi tiếp thi đấu vòng 2.

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MINH CHIẾN

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