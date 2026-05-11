Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh gần như chắc chắn không ra sân tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh có tên trong tranh sách đăng ký sơ bộ của đội Binh chủng Thông tin nhưng chưa thể thi đấu tại Tây Ninh.

Cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn đang được yêu cầu đảm bảo sức khỏe tốt nhất sau chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh được Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin đăng ký vào danh sách sơ bộ Cúp VTVT9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội bóng sẽ rút gọn 14 cầu thủ chính thức ở cuộc họp kỹ thuật trước thi đấu. Gần như chắc chắn, Kiều Trinh vẫn chưa thể ra thi đấu giai đoạn này.

Tay đập Kiều Trinh đang trong thời gian hồi phục sau chấn thương ngón tay. Do vậy, Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin để cầu thủ được bình phục hoàn toàn nhằm tránh những đáng tiếc xảy ra về sức khỏe. Kiều Trinh đã tập luyện với bóng trong thời gian qua. Tuy nhiên, mức độ tập của cô vẫn được kiểm tra kỹ để phù hợp với thể lực trong giai đoạn này.

Đội Binh chủng Thông tin có danh sách sơ bộ tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 gồm Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Như QUỳnh, Vũ Hồng Thảo Hương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lại Thị Khánh Huyền, Lưu Thị Ly Ly, Ngô Thị Sương. Đây là đội hình gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026. Đội bóng chuyền nữ áo lính của HLV trưởng Phạm Văn Long không thuê tăng cường ngoại binh hay mượn cầu thủ từ đội bóng trong nước để tham dự tại Tây Ninh lần này.

Kiều Trinh đã gặp chấn thương vào tháng 3, trong quá trình chuẩn bị Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Chấn thương khiến cô vắng mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn giai đoạn đầu tiên của năm 2026 ngay sau Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Khả năng góp mặt của Kiều Trinh sẽ không cao do tay đập chưa thi đấu thời gian qua.

MINH CHIẾN